Beautiful anticipazioni: Hope preoccupata, Sally al bivio

Brooke, Ridge ed Eric sembrano concordare su una cosa: Sally ha tutte le carte in regola per diventare una grande stilista e per questo non vogliono che la ragazza lavori per la Spectra o per Bill Spencer. L’ultima decisione spetta chiaramente a lei: che cosa deciderà di fare? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 30 marzo 2020. Il mondo si sta fermando in casa, sempre meno gente va a lavorare e questo porta milioni di spettatori in più davanti alla tv. Negli ultimi giorni sia in Italia che all’estero, Beautiful spopola. Negli Stati Uniti si registrano record di ascolti, numeri che in 33 anni di messa in onda non si erano mai visti. Insomma un successo strepitoso per la soap che però al momento, lo ricordiamo, si è fermata per quello che riguarda le riprese. Non si stanno registrando nuovi episodi della soap di Canale 5 visto che, anche in America, come in Italia, le attività non strettamente necessarie sono state sospese.

Ma torniamo a Los Angeles: cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Siamo in attesa della decisione di Sally: resterà insieme a Wyatt alla Spectra, dopo quello che ha sentito dire a Quinn oppure deciderà di cambiare aria per dimostrare che anche da sola ce la può fare? La proposta della Forrester, tra l’altro, sembra essere parecchio allettante…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 30 MARZO 2020

Bill vorrebbe che Sally restasse a lavorare con lui e con Wyatt e non rinunciasse a tutto…Nel frattempo sembra che ci sia una sorta di cupido che organizza degli incontri tra Katie e Bill. I due non immaginano chi possa essere…

Hope passa sempre più tempo con Douglas e con Thomas e sembra che i due non si siano ancora ripresi dopo quello che è successo con Caroline. Ma in realtà come vedremo anche nelle prossime puntate di Beautiful, succederà qualcosa o forse è successo già, che non ci si aspetta. Thomas vestirà i panni del cattivone pronto a fare di tutto. Ma farà del male anche a Hope?

Lo scopriremo solo seguendo le prossime imperdibili puntate di Beautiful.