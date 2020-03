Una vita anticipazioni: Telmo e Lucia travolti dallo scandalo continuano a indagare

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 30 marzo 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama dei prossimi episodi della soap di Canale 5. Come avrete visto negli ultimi giorni è successo davvero di tutto in Spagna: dal sequestro di Flora allo scandalo che sta per travolgere Lucia e Telmo. Nel frattempo Antonito e Lolita hanno preso una decisione in merito al destino della piccola.

Vediamo quindi la trama della puntata in onda domani 30 marzo 2020 come sempre alle 14,10 su Canale 5. Per questa settimana Mediaset ha deciso di puntare sulle repliche di un’altra fiction molto amata dal pubblico. Vedremo Come un delfino in onda dalle 15 alle 16,10 circa. Vi ricordiamo inoltre che Beautiful andrà in onda regolarmente alle 13,40 e che vedremo anche Il segreto in onda intorno alle 16,35.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 30 MARZO 2020

Durante un dialogo piuttosto concitato, Samuel chiarisce la sua posizione a Jimeno Batán e gli fa presente che non vuole sporcarsi le mani per suo conto. Samuel ha ancora un conto in sospeso da pagare ma a quanto pare, non vuole tornare a uccidere. Eppure in passato non si era certamente fatto scrupoli.

Servante convince Casilda ad aiutarlo nella ricerca di Arsenio e Salvadora, una coppia di innamorati.

Mentre Telmo e Lucia vengono immortalati su un giornale intenti a baciarsi, cosa che crea un grosso scandalo ad Acacias, padre Bartolomè fa sapere al Martinez che, per evitare che Espineira entri in possesso del patrimonio dei Marchesi di Valmez, è necessario che Lucia dirotti tutti i suoi soldi all’interno di un’associazione benefica. Telmo e Lucia cercano di capire quali siano i prossimi passi da fare ma è difficile mettere insieme tutte le prove per dimostrare quello che sostengono…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani 30 marzo 2020 su Canale 5.