Il segreto anticipazioni: Garcia Morales fa i conti con il vero Fernando Mesia e paga un prezzo carissimo

Berengario e Marina hanno preso la loro decisione e parlano con Don Anselmo, spiegando al sacerdote che cercheranno di vivere come una oppia questo nuovo amore. Don Anselmo ne è felice perchè ha capito sin da subito che tra di loro c’era ancora un forte sentimento. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto per la puntata di domani 31 marzo 2020.

Don Anselmo si offre di raccontare agli abitanti di Puente Viejo quello che è successo tra Berengario e Marina ma i due decidono che ne parleranno direttamente loro con gli abitanti di Puente Viejo. La prima a scoprire come stanno realmente le cose è Consuelo, che è diventata nelle ultime settimane molto amica di Marina…

Ma scopriamo i dettagli con le anticipazioni e la trama de Il segreto per la puntata di domani 31 marzo 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 31 MARZO 2020

Per Garcia Morales, come avrete visto, è arrivato il momento della confessione. L’uomo ha raccontato tutto a Raimundo che adesso cerca di mettere insieme i pezzi…Finalmente l’Ulloa capisce come mai Garcia odiava così tanto il paese. Fernando Mesia ha agito in modo sconsiderato e tutti in qualche modo sono serviti al suo unico scopo: quello di distruggere in qualche modo il paese. Ovviamente Raimundo spiega a Garcia che nulla di quello che il Mesia gli ha raccontato è vero. Ha tramato solo per prendersi anche i soldi di sua moglie, la povera Maria Elena che era una preda perfetta…

Garcia Morales adesso ha finalmente compreso quello che Fernando ha fatto e si sente in colpa per tutto il male che è scaturito anche dalle sue scelte. Decide quindi che è arrivato il momento del faccia a faccia: lui sa dove si nasconde e lo va a trovare…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 31 marzo 2020 su Canale 5.