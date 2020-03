Una vita anticipazioni: il piano di Telmo e Lucia li salverà?

Che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita in onda domani 31 marzo 2020 su Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap spagnola in onda alle 14,10 su Canale 5. Avrete visto che Telmo e Lucia sono stati informati di cose molto importanti da padre Bartolomeo ma per loro, la vita è piena di ostacoli e sta per succedere ancora dell’altro. Nel frattempo Celia si mostra sempre più ossessionata dalla piccola Milagros e Lolita non gradisce affatto l’atteggiamento della donna… In soffitta si cerca di capire a chi appartenga la lettera che è stata ritrovata nel cofanetto.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 31 MARZO 2020

Samuel è sconvolto dopo quello che è successo e dopo l’ennesimo faccia a faccia con Batan che chiede ancora molto al giovane visto il debito che ha con lui. Quando Carmen arriva in casa trova il suo padroncino pieno di sangue sulle mani e sul volto e non riesce a capire cosa sia successo. Samuel ha messo in chiaro con Batan che non vuole uccidere per conto suo ma forse sarà costretto a farlo se non vuole essere lui stesso a pagare con la sua stessa vita…

Servante convince Casilda ad aiutarlo nella ricerca di Arsenio e Salvadora, una coppia di innamorati.

Mentre Telmo e Lucia vengono immortalati su un giornale intenti a baciarsi, cosa che crea un grosso scandalo ad Acacias, padre Bartolomè fa sapere al Martinez che, per evitare che Espineira entri in possesso del patrimonio dei Marchesi di Valmez, è necessario che Lucia dirotti tutti i suoi soldi all’interno di un’associazione benefica.

Non ci sono ancora notizie di Flora ma Tito sembra essere disposto a tutto pur di salvarla e ne parla con Leonor…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 31 marzo 2020 su Canale 5.