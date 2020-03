Anche le soap italiane si fermano: Un posto al sole in replica, Il paradiso delle signore episodi inediti ma ancora per poco

Non era mai successo in oltre 30 anni di onorata carriera che le riprese di Beautiful si fermassero. E’ successo in questa ultima settimana: a causa dell’emergenza coronavirus anche negli Usa, le riprese della soap più vista al mondo sono state bloccate. In Italia, come saprete, siamo “avanti” di circa sei mesi rispetto agli Usa per cui non ci saranno cambiamenti di sorta. Se anche non si registrassero nuovi episodi per mesi, in Italia andrebbero comunque in onda episodi ancora inediti. Discorso diverso invece negli Usa, ma come saprete, in America le situazioni di lockdown sono molto diverse da quelle che si vivono in Italia e in Europa.

Ma torniamo alle soap di casa nostra. In questo momento storico, le più amate e seguire sono Un posto al sole, in onda su Rai 3 in fascia access prime time e Il Paradiso delle signore, in onda invece nel pomeriggio di Rai 1. Che cosa succederà alle nostre care soap italiane?

UN POSTO AL SOLE: DAL 6 APRILE PARTONO LE REPLICHE

I fans di Un posto al sole, serie girata in Campania, dovranno fare a meno della loro amata soap almeno per una ventina di giorni e le nostre previsioni sono più che ottimistiche. Dal 6 aprile infatti andranno in onda le repliche perchè le puntate inedite registrate prima dell’emergenza coronavirus, sono state già mandate in onda. Come saprete, pensare di ritornare alla realtà non è facile e non torneremo da subito a poter fare tutto. Immaginiamo quindi che la recitazione su un set, che prevede presenza in scena di diverse persone, non sarà tra le priorità. Se anche si potesse tornare a registrare a fine aprile, le puntate inedite potrebbero andare in onda a maggio. Questo significherebbe avere almeno un mese di repliche.

Non ci sono al momento notizie ufficiali, i nostri sono “semplici calcoli” basati su quella che è a oggi la situazione nel nostro paese.

IL PARADISO DELLE SIGNORE DA RECORD DI ASCOLTI, MA FINO A QUANDO?

Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 dalle 15,40 registra nelle ultime settimane, ascolti pazzeschi. Nessun competitor su Canale 5 ( Uomini e Donne non va in onda da due settimane ) ottimo traino prima. La soap girata a Torino, tocca picchi quasi vicini a 3 milioni di spettatori, numeri davvero record.

Ma anche le riprese de Il Paradiso delle signore si sono fermate, tra l’altro il Piemonte è una delle regioni più colpite dall’emergenza coronavirus, e il ritorno alla “normalità” potrebbe quindi essere più lento. Pare che le puntate registrate del Paradiso delle signore, possano coprire fino al 22 aprile circa. Questo potrebbe significare magari, solo una piccola sosta per la soap, sempre che alla fine del mese si possa tornare sul set per registrate nuovi episodi.

Si potrebbe scegliere di non mandare in onda Il Paradiso delle signore nei giorni di festa a Pasqua, ma come saprete la soap ripercorre o tenta di farlo, il nostro calendario per cui le cadenze giornaliere sono importanti.

Vedremo cosa succederà!