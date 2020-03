Il segreto anticipazioni: Maria è in pericolo, Fernando Mesia in preda alla follia le farà del male?

Che cosa succederà tra Fernando Mesia e Garcia Morales arriverà il momento della resa dei conti? Il sottosegretario ha ben capito l’inganno messo su dal Mesia che ha sacrificato la vita di Maria Elena pur di avere tutto quello che desiderava. Ma come si chiuderà questa storia? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto e la trama della puntata di domani 1 aprile 2020. Inizia un nuovo mese all’insegna della soap di Canale 5 con quelle che saranno le ultime attesissime puntate della stagione di Puente Viejo che porterà all’addio di molti amatissimi personaggi della soap!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 1 APRILE 2020

Maria non ce la fa più e i suoi genitori la trovano sfinita. Cercando di darsi da fare mentre Mauricio continua a sorvegliare la Casona per paura che Fernando Mesia possa tornare di nuovo. Ma per Garcia Morales è arrivato il momento della resa dei conti con Fernando Mesia. Per la prima volta il giovane gli dice tutto quello che ha pianificato per lungo tempo, dopo il suo addio a Puente Viejo e gli parla di come ha deciso di sacrificare la vita di sua nipote, vittima innocente del suo diabolico piano…Per mesi Garcia Morales ha odiato gli abitanti di Puente Viejo pensando che avessero causato la morte di Maria Elena e invece…

Prudencio ha un piano per liberarsi per sempre di Armero sta organizzando una trappola e forse alla fine di tutto lui e Lola lasceranno Puente Viejo per andare a stare in Italia da Saul e Julieta. Lola però a quanto pare non sa nulla di quello che suo marito sta organizzando e quando Marcela la informa delle novità, resta alquanto basita da tutto…

Emilia e Alfonso sono sulle tracce di Garcia Morales e cercano anche Fernando Mesia ma purtroppo non fanno in tempo ad arrivare…Una brutta esplosione infatti permette a Fernando Mesia di scappare mentre Emilia e Alfonso arrivano sul posto e trovano solo Garcia Morales ormai in fin di vita…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 1 aprile 2020 su Canale 5.