Il segreto anticipazioni: il sacrificio di Garcia Morales per salvare i figli di Maria

Grandi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate de Il segreto, come vi avevamo già anticipato in altri articoli dedicati alla soap spagnola. Nelle puntate in onda in questi primi giorni di aprile succederà di tutti e ci sarà anche il gran finale per quello che riguarda Fernando Mesia. Ha fatto male a tutti: ha ucciso sua moglie, Maria Elena, nel giorno del matrimonio. Ha causato i problemi di salute a Maria, ha rapito i suoi bambini…Ha ucciso Meliton e ha ucciso anche Paco nel tentativo di rapire la figlia di Matias e Marcela; ha fatto davvero di tutto e non ha ancora intenzione di fermarsi ma Garcia Morales ha deciso di affrontarlo perchè ha intenzione di salvare la vita dei bambini di Maria. Ma non si è ancora reso conto di quanto Mesia sia temibile e infatti, resta ferito durante una esplosione. Per fortuna Emilia e Alfonso erano già sulle sue stracce e lo trovano ormai in fin di vita…

Cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 2 aprile 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Puente Viejo e che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap spagnola in onda domani come sempre alle 16,37 circa su Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 APRILE 2020

Garcia Morales è messo davvero molto male, ha ferite su tutto il corpo ma è riuscito a trovare i bambini di Maria. Per fortuna Emilia e Alfonso sono arrivati in tempo e hanno salvato i piccoli che erano nascosti. I bambini stavano bene non è successo nulla di grave a loro. Il problema è che Fernando Mesia adesso non si trova da nessuna parte…Che fine ha fatto? Maria potrebbe essere in pericolo visto che è alla Villa da sola anche se protetta dagli uomini di Mauricio? Alfonso si prende cura di Garcia Morales, sperando di potergli salvare la vita mentre Emilia, comprendendo che Mesia potrebbe essere diretto alla Villa, corre da sua figlia sperando di poterla proteggere…Alfonso intanto ringrazia Garcia Morales per aver salvato la vita dei due figli di Maria.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 2 aprile 2020 su Canale 5.