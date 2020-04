Una vita anticipazioni: Lolita vuole Celia fuori dalla vita di Milagros

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda venerdì 3 aprile 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Avrete visto che finalmente Telmo e Lucia hanno condiviso un momento importante, hanno fatto l’amore per la prima volta. I due sono finalmente felici e si godono questo momento, con la speranza che anche per loro arrivi il grande giorno, quello del matrimonio. Ci sarà modo di festeggiare? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci portano proprio ad Acacias 38 dove Lolita è sempre più preoccupata per l’ossessione che Celia ha della figlia di Trini e Ramon e teme molto per la piccola. Non le piace neppure il fatto che Celia continui a trattarla come una domestica e chiede a suo marito di intervenire…

Ma scopriamo le ultime news, eccole per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 APRILE 2020

Leonor e Liberto continuano a non dire nulla a Rosina in merito a quello che sta succedendo con Flora….Lolita è stanca degli atteggiamenti che Celia ha nei suoi confronti, quasi pensasse che lei per Milagros non conta nulla. E in realtà non si rende conto che è lei a essere una estranea per la bambina. Stufa di essere maltrattata, anche per strada, parla con Antonito di quello che sta succedendo. L’uomo è pronto a discutere con Felipe di quello che succede, convinto del fatto che l’atteggiamento di Celia non faccia bene a nessuno. Lolita però pensa che non sia il caso di coinvolgere l’avvocato.

Ursula sembra essere molto felice del fidanzamento di Telmo e Lucia e spera che presto si possano unire in matrimonio in modo che non ci siano più dei pettegolezzi sul loro conto. Lucia e Telmo sembrano essere molto felici…Ramon sembra aver cambiato il suo atteggiamento verso la piccola Milagros ed è anche molto felice di vedere che Fabiana si è affezionata alla piccola…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 3 aprile 2020 su canale 5.