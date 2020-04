Il segreto anticipazioni: l’acqua sta per cancellare Puente Viejo, chi si salva e chi muore?

In questi giorni i fans de Il segreto vedono praticamente meno di una ventina di minuti di soap mentre tutto il resto pubblicità! Immaginiamo che dalla prossima settimana, quando il day time di Amici non andrà più in onda, e poi dopo l’8 aprile 2020 quando non ci sarà neppure il GF VIP, la soap tornerà nel suo formato originale e i telespettatori potranno godersi una puntata intera! Ma torniamo alle anticipazioni: cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 4 aprile 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Puente Viejo e che ci rivelano proprio quello che accade dopo che Emilia e Alfonso hanno messo in salvo i bambini di Maria grazie a Garcia Morales. Che cosa vuole fare Fernando Mesia, quali sono le sue prossime mosse?

Non finisce qui perchè a Puente Viejo sta per succedere qualcosa di ben più grave. Ormai manca pochissimo: l’acqua del serbatoio sta per arrivare in paese e potrebbe sommergere tutto, cancellando ogni cosa…Severo e Carmelo spera di poter fermare tutto ma la situazione ormai fuori controllo, che accadrà?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 APRILE 2020

Alfonso ha salvato Garcia Morales ma qualcuno pensa che sia stato lui e rischia anche di essere arrestato in questi momenti concitati. In realtà Carmelo lo rassicura: non gli succederà nulla. Matias è praticamente fuori controllo dopo quello che è successo e vorrebbe fare qualsiasi cosa contro Fernando Mesia, è pronto a tutto…

L’acqua sta per invadere il paese, non c’è ormai più tempo…A questo punto viene solo da chiedersi: chi si salverà e chi invece morirà? Nelle prossime puntate de Il segreto assisteremo ad altri colpi di scena perchè queste ultima puntate della soap ( prima che vada in onda il salto temporale) saranno ricche di novità.

Lola sembra ormai approvare la decisione di Prudencio: andranno in Italia da Saul e Julieta. La ragazza, visto quello che sta succedendo in paese, pensa che la cosa migliore per Consuelo, sia quella di partire insieme a loro. E quindi decide di chiedere alla donna di lasciare tutto e andare in Italia insieme a lei e Prudencio…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 4 aprile 2020. Da non perdere perchè come detto in precedenza, ci saranno delle conseguenze molto gravi a quello che sta per accadere in paese!