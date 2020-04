Beautiful anticipazioni: Flo e Wyatt amore mai finito, Sally in agguato

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domenica 5 aprile 2020? Come sempre la soap americana andrà in onda anche alla domenica pomeriggio per provare a fare compagnia agli italiani costretti a casa dalla quarantena! Che continuerà ancora per altri dieci giorni, non lo dimenticate, restate a casa!

A proposito di restare a casa, come saprete anche negli Stati Uniti si vive una situazione molto difficile e complessa. Anche per questo motivo le registrazioni della soap americana sono state sospese ma per quello che riguarda l’Italia, non ci sarà nessun genere di ripercussione in quanto, siamo indietro di circa sei mesi rispetto alla messa in onda degli episodi americani!

Torniamo quindi a Los Angeles come la trama della puntata di Beautiful di domani. Sally è pronta al faccia a faccia con Quinn, non permetterà che lei si possa intromettere nella loro relazione, anche se ha un debole per Flo. Quella è una storia che viene dal passato…Ma c’è anche un’altra madre che sembra voler mettersi in mezzo. E’ Brooke ma lo fa con un intento diverso: vuole salvare il matrimonio di sua figlia Hope con Liam…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 5 APRILE 2020

Flo e Wyatt continuano a vedersi come amici ma è chiaro che tra di loro c’è un legame speciale. Wyatt si offre di aiutare Flo nella ricerca di suo padre e cerca anche di capire che genere di rapporto c’è tra lei e Zoe. Mai potrebbe immaginare che le due nascondono un grandissimo segreto che in qualche modo lo riguarda da vicino.

Nel frattempo Sally e Quinn hanno un duro faccia a faccia. La bella rossa dice a Quinn di non essere disposta a perdere Wyatt. Lo ama e lo apprezza moltissimo per il fatto che lui a differenza di altri, crede anche nel suo talento e ha fatto molto per lei…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 5 aprile 2020.