Il segreto anticipazioni: tutti pronti a lasciare Puente Viejo ma Fernando Mesia è in agguato, chi morirà?

Niente a Puente Viejo sarà più come prima dopo quello che succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5. Curiosi di sapere quello che accadrà nei prossimi episodi de Il segreto? Sarà sventata la possibilità che il paese sia sommerso dall’acqua? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata de Il segreto di lunedì 6 aprile 2020.

Ormai sembra arrivata la fine per il paese: non c’è più tempo per fermare il flusso dell’acqua e Puente Viejo ha le ore contate. Maria è felice per essere di nuovo con i suoi bambini e sogna di lasciare presto il paese per tornare a Cuba da Gonzalo, dopo aver capito di essere ancora innamorata di lui. Ma non sa che prima dovrà fare i conti con Fernando Mesia…Anche Lola e Prudencio si preparano per partire: andranno in Italia e la ragazza ha chiesto anche a Consuelo di andare con loro per riunirsi con Julieta e Saul che vivono ormai da tempo a Roma…

Chi resterà dunque a Puente Viejo? Ecco per voi le anticipazioni e la trama della prossima puntata.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 6 APRILE 2020

Mariana e Berengario hanno intenzione di trovare Ester e la donna sembra avere un indizio che rimanda al posto in cui la ragazza dovrebbe essere. Tutti intanto si preparano per lasciare Puente Viejo mancano pochissime ore all’inondazione. Mauricio prima di dire addio al paese vorrebbe sapere dove si trova Fe. Chiede aiuto anche a Dolores ma la donna gli consiglia di parlare con Francisca, probabilmente lei conosce l’indirizzo di Fe e potrà dirgli dove è andata a stare…

Mancano solo 48 ore e se anche Garcia Morales cerca di fare il possibile per evitare che il paese venga inondato, non sarà semplice. Anche alla Villa ci si prepara per dare l’addio al paese. Puente Viejo sarà invasa come se ci fosse l’acqua alta a Venezia. Non c’è più tempo per illudersi…

Appuntamento quindi al 6 aprile 2020 con una nuova imperdibile puntata della soap di Canale 5 che ci aspetta dopo il day time del Grande Fratello VIP.