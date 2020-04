Una vita anticipazioni: Flora torna a casa, Telmo e Lucia pronti alle nozze

Tornano le anticipazioni di Una vita come sempre sul nostro sito! Noi continuiamo a lavorare e cerchiamo di raccontarvi quello che succede nel mondo, ma anche di intrattenervi per farvi compagnia con gli articoli dedicati al mondo della tv! Pronti quindi per scoprire cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 6 aprile 2020? Avrete visto che Telmo e Lucia, innamorati come non mai, sono pronti a celebrare il loro matrimonio, che hanno consumato comunque prima, non riuscendo a resistere alla tentazione! Nel frattempo Ramon stando delle continue intromissioni di Celia nella vita della piccola Milagros, decide di prendere dei provvedimenti anche se Lolita gli consiglia di ricordare che Celia vuole solo il bene della bambina…

E poi c’è anche una bella notizia: finalmente Flora può tornare a casa! Pronti quindi per scoprire quelle che sono le ultime news da Acacias 38? Ecco le anticipazioni per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 6 APRILE 2020

Nonostante l’aiuto che gli ha offerto Rosina, Inigo decide di ipotecare La Deliciosa pur di sottrarre la sorella Flora dalle grinfie di Andres; per fortuna lo strozzino, una volta ottenuto il denaro, lascia andare la ragazza. Flora torna in mezzo alle persone che ama e per prima cosa chiede di poter finalmente avere qualcosa di buono da mangiare. Gli ultimi giorni per lei sono stati molto complicati…

Le indagini di Servante per trovare la coppia di innamorati, protagonista della lettere che ha trovato in un baule, proseguono soprattutto quando Fabiana scopre dove potrebbe abitare la madre di Salvadora. Ramon è stanco per quello che Celia continua a fare e decide di affrontarla anche davanti a Felipe. Ma Celia non ci sta e i due discutono con toni molto accesi anche perchè la donna dice qualcosa di negativo nei confronti di Trini e Ramon sbotta…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 6 aprile 2020. Vi ricordiamo che la soap ci aspetta alle 14,10 come sempre!