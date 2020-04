Beautiful anticipazioni: Flo e Wyatt sono fratelli! La rivelazione choc ma niente è come sembra

Nelle prossime puntate di Beautiful assisteremo a dei clamorosi colpi di scena che lasceranno il pubblico che segue la soap senza fiato! Ogni giorno cerchiamo di portare nelle vostre case un po’ di leggerezza anche con le anticipazioni delle soap in onda su Canale 5. Noi continuiamo a lavorare da casa, e cerchiamo, di fare il massimo per chi ci legge! Ma torniamo alle anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 7 aprile 2020. Come avrete visto negli ultimi episodi della soap americana, Flo ha deciso di fare degli esami per capire chi è davvero suo padre. La ragazza sembra non avere idea di chi sia e i racconti di sua madre sono parecchio confusi. Così confusi che molto presto assisteremo a un colpo di scena inaspettato! Flo e Wyatt sono fratelli? Sta per scoppiare una bomba che darà il via a un’altra interessante story line che ci terrà compagnia in questi giorni di quarantena forzata!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 7 APRILE 2020

Wyatt sin da subito si è offerto per aiutare Flo a scoprire chi è davvero suo padre. Shauna, la madre di Flo, le ha raccontato qualcosa ma lei vuole andare avanti per capire chi è davvero l’uomo che l’ha messa al mondo insieme a sua madre…Il vero problema è che Shauna a quanto pare non sa che Bill è il padre di Wyatt e quando si renderà conto che Flo potrebbe essere nata da una notte di passione con Spencer, le cose si complicheranno. Quando Wyatt viveva a Las Vegas con Quinn, nessuno sapeva chi era davvero suo padre e da qui prenderà il via una story line sconvolgente che cambierà la vita di molte persone…

Nel frattempo tra Hope e Thomas continua a crescere l’intesa…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 7 aprile 2020 come sempre alle 13,40 su Canale 5!