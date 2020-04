Il segreto anticipazioni: Puente Viejo con il fiato in sospeso. Quale sarà la prossima mossa del Mesia?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 7 aprile 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo che ci rivelano cosa accadrà domani in paese. Ormai sembra mancare sempre meno alla fine del paese: l’inondazione potrebbe cambiare tutto anche se, tutti sperano che Garcia Morales, dopo quello che ha scoperto, decida di cambiare idea e di interrompere le operazioni che permetterebbero di salvare il paese.

Intanto Emilia è molto preoccupata per quello che Fernando Mesia potrebbe fare visto che al momento nessuno sa che fine abbia fatto. Prudencio e Lola invece si preparano per andare via da Puente Viejo ma prima il giovane, deve risolvere la questione con lo strozzino del paese…

Vediamo quindi la trama della puntata de Il segreto con le ultime news da Puente Viejo…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 7 APRILE 2020

Gracia decide di restare a Puente Viejo al fianco di Hipolito e della figlia Belen, rinunciando così alla proposta allettante della cugina di andare a ballare il flamenco per tutto il territorio spagnolo. Nessuno però sa al momento quello che succederà in paese…Non a caso anche Francisca e Raimundo si preparano per lasciare il paese perchè l’acqua potrebbe davvero cancellare tutto. Ma Garcia Morales prenderà una decisione che cambierà tutto? Per il momento lotta tra la vita e la morte dopo aver salvato i figli di Maria che nel frattempo si prepara per tornare a Cuba. Ha capito di essere ancora innamorata di Gonzalo. Ma i colpi di scena non mancheranno e il destino di Maria non è ancora scritto!

Severo annuncia a Carmelo di stare pensando di riaprire la fabbrica di gallette. A sorpresa, il Leal si mostra però contrariato da tale iniziativa e non ne vuole assolutamente fare parte. Severo non riesce a capire come mai il suo amico non abbia lo stesso entusiasmo…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 7 aprile 2020 su Canale 5. Il segreto ci aspetta domani dopo il day time del GF VIP ancora in onda.