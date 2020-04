Una vita anticipazioni: Ramon esplode contro Celia, Telmo e Lucia pronti alle nozze

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita per portare un po’ di leggerezza a chi ci segue e cerca compagnia anche nelle soap, per evadere un po’ da quella che è oggi la difficile realtà che tutti affrontiamo! Noi lavoriamo e cerchiamo di farlo al meglio anche per raccontarvi qualcosa di diverso! Ed è per questo che continuiamo a parlare anche di tv e gossip! In questo caso di soap: cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 7 aprile 2020? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano quelle che sono le ultime notizie da Acacias 38.

Avrete visto che i festeggiamenti per il compleanno di Lucia sono andati alla grande: la ragazza ha anche annunciato il suo fidanzamento con Telmo. Ma siamo davvero sicuri che Padre Barolomé siamo l’umo integerrimo che tutti credono? Intanto Samuel non ha obbedito agli ordini di Batan…Celia sempre più ossessionata da Milagros si scontra con Felipe che non gradisce affatto il suo atteggiamento e non è il solo…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 7 APRILE 2020

Ramon, stanco dell’ennesima intromissione di Celia nella sua vita e in quella della bambina, e visto il poco rispetto che sembra avere nei confronti della sua defunta moglie, decide di denunciare questa situazione alle forze dell’ordine: non vuole più la moglie di Felipe in casa sua. Una decisione drastica ma l’uomo sembra essere davvero arrivato al limite…Antonito e Lolita cercano di calmare l’uomo ma le parole di Celia contribuiscono a peggiorare la situazione. Ramon, per l’ennesima volta, le ricorda che Milagros non è sua figlia, sembra non averlo ancora compreso…

Flora finalmente torna a casa e viene coccolata da tutti! Mentre in casa di Ramon si scatena l’inferno, Felipe e Lucia parlano di quello che sta succedendo a Celia e cercano di capire che cosa fare con lei. Intanto Celia torna a casa e racconta quando accaduto dopo che lei si era allontanata con la bambina senza dire a nessuno che l’aveva portata fuori…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 7 aprile 2020 su Canale 5, appuntamento come sempre alle 14,10.