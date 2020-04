Il segreto anticipazioni: Fernando Mesia pronto ad agire, chi muore e chi si salva?

Come avrete visto nella puntata de Il segreto in onda oggi c’è molta tensione in paese. La persona che più sembra risentire di quello che sta succedendo a Puente Viejo è Matias che è come impazzito. Ha confessato a Marcela di essere pronto a fare qualsiasi cosa pur di restare a Puente Viejo, persino usare le armi. Ma a che cosa si arriverà ? Gracia intanto ha comunicato a tutti che non è incinta, come Hipolito pensava ma soprattutto che vuole restare con la sua famiglia. E domani, cosa accadrà nella prossima puntata de Il segreto? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama di domani 8 aprile 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 8 APRILE 2020

Nonostante l’ordine dato da Garcia Morales, l’acqua raggiunge purtroppo il paese. In poche ore le acque hanno travolto tutto, raggiungendo il centro di Puente Viejo. A Carmelo non resta nulla da fare: dice a tutti che bisogna preparare i bagagli per lasciare Puente Viejo.

Francisca è molto provata, non riesce a credere che deve rinunciare a tutto quello che per lei Puente Viejo ha rappresentato. In questo paese ci sono i suoi ricordi: l’amore contrastato con Raimundo in una guerra di anni che ha poi portato al matrimonio. Il dolore per i figli persi da Soledad a Tristan…E poi i ricordi anche negativi come quello di Pepa ad esempio…

Mentre Garcia Morales dice a tutti che in ogni caso lui ha dato l’ordine per non inondare il paese e bloccare tutto, Fernando Mesia ascolta di nascosto e medita la sua vendetta. Garcia Morales dice inoltre a Emilia e ad Alfonso che se anche le cose andranno meglio lui non potrà dare loro la grazia per cui devono in ogni caso lasciare il paese…

Maria non riesce a reggersi in piedi ma deve fare questo sforzo: bisogna lasciare il paese e così aiutata da Emilia e da Alfonso prepara i bambini per il viaggio. Poi insieme se ne andranno, ritorneranno a Cuba dove li attende Gonzalo… Fernando è pronto ad agire e a quanto pare ha intenzione di fare una strage…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 8 aprile 2020 su Canale 5….