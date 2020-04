Il segreto anticipazioni: tutti lasciano Puente Viejo ma Fernando Mesia è pronto al colpo inaspettato

Cosa succederà nella prossima puntata de Il segreto? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 9 aprile 2020. Come avrete visto, l’ordine che è stato dato da Garcia Morales non è servito a molto. L’acqua è ormai arrivata in paese e non c’è modo di bloccare l’arrivo del resto…Manca ormai, come faceva notare anche Raimundo a Francisca, meno di qualche giorno alla fine per il paese. Chi sembra non volersi rassegnare a tutto questo è Matias…Il giovane infatti non si rassegna. Ma che cosa potrà mai fare per impedire che il paese venga cancellato? Scopriamo le anticipazioni con la trama della puntata della soap spagnola che domani, dovrebbe tra l’altro, avere una durata più lunga, non essendoci il day time del Grande Fratello VIP.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 APRILE 2020

Marcela è molto preoccupata per quello che può succedere a Matias visto che il ragazzo si ostina a voler fare qualcosa per il paese. E anche Lola è molto preoccupata per Prudencio. Teme che il piano del giovane possa essere scoperto prima che riescano a partire per Roma, che succederà, riusciranno a lasciare il paese prima di subire la furia funesta di Armero?

Tutti gli abitanti di Puente Viejo si preparano a mettersi in marcia per lasciare il paese. Il tenente però fa notare che le indagini per le ricerche di Fernando Mesia sono ferme. Non ci sono novità: che fine ha fatto l’uomo? Nessuno immagina che il Mesia è ancora in azione e che potrebbe presto fare la sua mossa.

Maria ha ormai deciso che andrà a Cuba e allora Emilia e Alfonso le comunicano che potrebbero partire insieme a lei ma prima devono tornare a Parigi per sbrigare delle commissioni. Francisca fa un gesto che Mauricio non si sarebbe mai aspettato: ha comprato per lui un biglietto per l’America in modo che possa raggiungere Fe! L’addio tra i due è molto toccante…

Tutti in paese sperano che Fernando Mesia venga preso e che possa pagare per quello che ha fatto ma al momento non ci sono tracce e non si sa che fine possa aver fatto. Ma in realtà è molto più vicino di quello che ci si possa aspettare…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 9 aprile 2020.