Una vita anticipazioni: chi ha ucciso Batan? Giallo ad Acacias 38

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Come sempre sul nostro Ultime Notizie Flash trovate tutte le anticipazioni che ci rivelano quello che sta per accadere ad Acacias 38. Avrete visto che i colpi di scena non mancano mai…Mentre Lucia e Samuel stavano parlando fuori dalla chiesa di quello che sta succedendo nella vita della giovane, si sono sentiti dei colpi di arma da fuoco, chi è stato ucciso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 9 aprile 2020 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 APRILE 2020

Mentre Samuel diceva a Lucia che deve stare attenta a quello che Telmo le potrebbe fare, dalla chiesa arrivano colpi di arma da fuoco. Agustina corre per strada a dare l’allarme. E’ stato ammazzato un uomo. Ma chi è di chi si stratta? Samuel corre in chiesa per verificare l’identità di questa persona. Si tratta di Batan, lo strozzino con il quale era in debito. Sul posto arrivano subito le forze dell’ordine…Carmen non appena appresa la notizia inizia a pensare che in qualche modo Samuel possa essere coinvolto con questa storia visto che poche ore prima quell’uomo era in casa sua a minacciarlo…

Intanto Tito ha iniziato a lavorare per la Deliciosa ma sta combinando un guaio dopo l’altro…

Samuel mente davanti a tutti dicendo che Batan era una brava persona…Ma Cesario e Carmen conoscono la verità e forse potrebbero testimoniare, lo faranno?

Lucia intanto racconta a Telmo quello che è successo mentre lei era in piazza con Samuel. Il sacerdote teme che in qualche modo l’Alday possa essere implicato nell’omicidio di Batan ma non sa come le cose si possano legare. Lucia invece questa volta pensa che Telmo si stia sbagliando anche perchè il gioielliere era con lei fuori dalla chiesa…Carmen intanto ripensa a quello che è successo nell’ultimo periodo tra il suo padrone e Batan…

Per scoprire chi ha ucciso Batan dovremo quindi attendere ancora! Una vita ci aspetta domani 9 aprile 2020 con una nuova puntata su Canale 5.