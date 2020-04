Beautiful anticipazioni: Flo e Wyatt potrebbero essere fratelli ma Shauna tace

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 10 aprile 2020 su Canale 5? E insomma in quel di Los Angeles è arrivata una nuova donna misteriosa che porta con sé un grande segreto. Parliamo chiaramente di Shauna, la madre di Flo che non ha mai rivelato a sua figlia la vera identità di suo padre. Lo farà nelle prossime ore? Probabilmente si visto che, dopo la chiacchierata con Quinn ha scoperto qualcosa che l’ha lasciata senza parole. Wyatt, il fidanzato di sua figlia, il ragazzo con il quale Flo ha condiviso giorni d’amore folle in passato, potrebbe essere il suo fratellastro! Ebbene si, un giallo nel giallo a Los Angeles per una story line che nei prossimi giorni ci farà diventare matti! Non ci resta che scoprire le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 10 aprile 2020. Saranno episodi ricchi di colpi di scena quelli che ci aspettano nei prossimi giorni su Canale 5.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 APRILE 2020

Flo sta cercando suo padre e in questa ricerca da aiutarla c’è Wyatt, da sempre una persona speciale. Probabilmente Flo prova ancora qualcosa per il giovane ma non immaginerebbe mai quello che Shauna nasconde. Sua madre non aveva idea di chi fosse il vero padre di Wyatt perchè Quinn a Las Vegas non l’ha mai detto a nessuno. E così adesso che la verità è venuta alla luce, la madre di Flo scopre che sua figlia potrebbe aver avuto una relazione con suo FRATELLO! Ma è vero che Wyatt e Flo sono fratelli?

Al momento sembra che Shauna non abbia nessuna intenzione di dire a sua figlia chi è il suo vero padre. Ma non sa che la ragazza ha fatto dei test, chi e quando scoprirà la verità? E visto che la città non è poi così grande, Shauna potrebbe presto incontrare Bill che magari si ricorderà di lei e della notte di passione che hanno trascorso insieme. Chi scoprirà per primo questa verità?

Nel frattempo Zoe parla con Hope anche per provare a capire cosa pensa di Flo e di tutta questa vicenda. Hope non immagina che in realtà anche Zoe nasconde un grande segreto e che il suo dramma è stato causato da Reese, il padre della giovane…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 10 aprile 2020 su Canale 5.