Il segreto anticipazioni: Fernando Mesia vuole incendiare Puente Viejo, chi muore e chi sopravvive?

Grandissimi colpi di scena nelle prossime puntate della soap di Canale 5! Cosa succederà domani? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata de Il segreto in onda regolarmente alle 16,30 circa domani 10 aprile 2020. Le puntate in questi giorni saranno più lunghe visto che il day time del Grande Fratello VIP 4 da oggi non andrà più in onda. Ma cerchiamo di fare il punto della situazione: come avrete visto Carmelo ha detto a tutti che il paese è spacciato. Garcia Morales però alla fine si è ripreso e ha dato l’ordine di non continuare a far andare le acque verso Puente Viejo. Il problema è che ormai c’è stato già un inizio di inondazione. In ogni caso gli abitanti di Puente Viejo si preparano a lasciare il paese e non sanno che sta per succedere anche altro. Fernando Mesia infatti sembra essere intenzionato a incendiare tutto: è questo il suo ultimo piano diabolico. Lo farà?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: FERNANDO MESIA VUOLE INCENDIARE PUENTE VIEJO

Un flashback riporta alla mente dei telespettatori tutti i personaggi che hanno abitato nella cittadina, da Pepa e Tristan a Juan, Soledad, Ramiro, Mariana, Nicolas e tanti altri. Per Puente Viejo, nel mentre, si diffonde la notizia della decisione presa da Garcia Morales: il paese è salvo. Tuttavia, Fernando ha qualcosa di ancora più diabolico per portare a termine la sua vendetta: incendiare ciò che resta della cittadina! Il Mesia si aggira tra le stradine del paese e ricorda quanto tutti gli abitanti di Puete Viejo lo abbiano disprezzato. Ha una torcia in mano e sembra essere intenzionato a distruggere tutto…Ed è così che pian piano, nella notte, il Mesia inizia a dare fuoco a tutto quello che resta del paese senza il minimo scrupolo. Cosa succederà adesso? Chi morirà nel corso di questo drammatico incendio e chi invece si salverà? E quale sarà il destino del Mesia?

Lo scopriremo nelle prossime imperdibili puntate della soap spagnola. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire ogni dettaglio!