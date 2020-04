Beautiful anticipazioni: Bill convoca riunione straordinaria, Flo e Wyatt sono davvero fratelli?

E’ arrivato il momento della verità un grande colpo di scena potrebbe stravolgere la vita di alcuni dei protagonisti di Beautiful. Come? Con una rivelazione che Wyatt e Flo al momento di certo non si aspettano. Succederà nella puntata di Beautiful in onda domani sabato 11 aprile 2020 su Canale 5. Un nuovo sabato in compagnia delle soap con Mediaset che sceglie di mandare in onda Il segreto e Beautiful! Si parte come sempre con la soap americana che ci aspetta alle 13,40 anche domani.

Facciamo il punto della situazione. Come avrete visto negli ultimi episodi in onda in Italia, Shauna, la madre di Flo, è arrivata a Los Angeles per una visita a sua figlia. Mai avrebbe immaginato di apprendere qui una verità che l’ha sconvolta. Lei infatti pensa che il padre di Flo sia Bill, incontrato qualche volta a Las Vegas in incontri bollenti. Tra di loro non c’è mai stata nessuna relazione e anche per questo Shauna non aveva il minimo sospetto sul fatto che Spencer avesse a che fare con Wyatt. Ma siccome si sa, il mondo è piccolo, Bill è il padre di Wyatt e a quanto pare potrebbe essere anche il padre di Flo. Questo significa che per molto tempo, i ragazzi hanno avuto una relazione peccaminosa senza neppure saperlo.

E mai neppure Shauna si sarebbe aspettata di vedere, mentre parlava con Quinn, il suo “amante passionale”. E invece nel bel mezzo del nulla, Spencer si è presentato e i due hanno iniziato a parlare del passato mentre una Quinn letteralmente sconvolta, ascoltava questa conversazione. Bill ha quindi cercato di mettere insieme i pezzi per comprendere cosa sta succedendo e ha scoperto che potrebbe essere il padre di Flo.

Oggi Wyatt sta con Sally, per cui gli “adulti” lo credono al sicuro da scelte sbagliate ma a quanto pare, a pochi passi dall’ufficio di Quinn sta succedendo ben altro…

Scopriamo i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 11 APRILE 2020

Bill, dopo aver scoperto che potrebbe essere il padre di Flo, decide di convocare una riunione perchè è necessario che Wyatt e Flo sappiano quello che sta succedendo. I due ragazzi però, pochi minuti prima, ignari di tutto si erano persino baciati.

Ma sono o non sono fratelli e che cosa c’è davvero tra di loro? Bill e Shauna hanno avuto una relazione breve ma intensa, con incontri ravvicinati ma questo non significa che Bill sia necessariamente il padre di Flo. Cosa dirà il test del dna che la ragazza ha fatto da poco?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 11 aprile 2020 su Canale 5.