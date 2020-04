Il segreto anticipazioni: Maria e Fernando alla resa dei conti. Per il Mesia è la fine

Abbiamo imparato a conoscere in questi anni Fernando Mesia e mai ci siamo fidati fino in fondo del giovane figlio di Olmo che sin da quando era piccolo aveva macchinato piani diabolici contro tutti, persino contro sua madre. E ancora una volta, prima di uscire definitivamente di scena, il Mesia proverà con un colpo di coda a lasciare il segno. Ma a quanto pare questa volta non ce la farà. Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama per la puntata de Il segreto in onda domani 11 aprile 2020. Domani, nel pomeriggio del sabato, andrà in onda una nuova puntata della soap spagnola. Vedremo quella che potremmo in qualche modo definire una sorta di resa dei conti tra Fernando Mesia e Maria.

L’uomo infatti ha deciso di distruggere con il fuoco il paese. Visto che Puente Viejo non sarà invasa dall’acqua, allora saranno le fiamme a cancellare il paese che tanto male, a suo dire, gli ha fatto. Sarà l’addio definitivo al tanto odiato Fernando Mesia? Scopriamolo con le ultime notizie da Puente Viejo, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 11 APRILE 2020

Fernando oltre a distruggere per sempre il paese vuole fare un ultimo tentativo. La sua ossessione per Maria è senza limiti e ancora una volta decide di provare ad avvicinarla con la speranza che lei scappi insieme a lui in un posto lontano. Gli dice che è pronto a tutto, che basta un suo bacio per ricominciare o altrimenti morirà. Maria non ha nessuna intenzione di lasciarsi incantare da Fernando Mesia, lo ha fatto per troppo tempo fidandosi di lui e adesso è arrivato il momento di mettere fine a questo incubo. E così Maria impugna una pistola contro Fernando Mesia e minaccia di ucciderlo...

Mentre tutto intorno a lei brucia, Maria senza esitazione spara contro Fernando Mesia, un primo colpo al cuore e poi anche un altro. L’uomo si accascia lentamente al suolo e muore. Questa volta sarà per sempre?

Tutto brucia, non sembra restare praticamente nulla di quello che gli abitanti di Puente Viejo hanno costruito nella loro storia. Ma è tempo di domare le fiamme…Che cosa succederà dopo tutto questo?

Appuntamento a domani. Il segreto per la puntata di sabato 11 aprile 2020 ci aspetta prima di Verissimo. Si va in onda alle 15,25 circa.