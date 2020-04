Una vita anticipazioni: una lettera mette nei guai Telmo, è stato Samuel ad architettare tutto?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda il 13 aprile 2020? Una vita non andrà in onda nel fine settimana ma si torna lunedì di Pasquetta con una nuova puntata da non perdere. Avrete visto negli ultimi episodi che in chiesa è stato ritrovato il cadavere di Batan ma non ci sono tracce del suo presunto assassino. Si è davvero trattato di un omicidio come le prime prove sembrerebbero dimostrare? Ci sono tante cose che non tornano e nelle prossime puntate vedremo anche come Samuel potrebbe essere coinvolto in questa vicenda!

Non ci resta quindi che scoprire quelle che sono le ultime news da Acacias 38 ricordandovi che la soap spagnola ci aspetta lunedì e non domenica pomeriggio.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI LUNEDI’ 13 APRILE 2020

Inigo sta pensando di lasciare Acacias 38 e chiede a Leonor se lei sarebbe d’accordo nell’andare via. Leonor è pronta a viaggiare e a lasciarsi alle spalle la sua vita ad Acacias 38 anche perchè lei che ama scrivere, potrà farlo da qualsiasi posto nel mondo…

Lucia e Celia parlano di quello che è successo a Batan e arriva Felipe con le ultime informazioni sul caso. Pare che l’uomo si sia suicidato, almeno tutte le prove lasciano pensare che sia successo questo. E’ davvero così? Lucia stenta a credere che sia successo questo ma allo stesso tempo sa che non può essere stato Samuel, almeno non direttamente, visto che era insieme a lei in piazza. Lucia però inizia anche a ricordare di quello che Telmo le aveva detto in merito a Batan e al fatto che avesse parlato con lui in passato…

Ma arriva un articolo sul giornale che cambia molte cose. Infatti nell’articolo, che tutti leggono insieme ad Acacias 38, viene pubblicato un biglietto che Batan avrebbe lasciato prima di morire. L’uomo chiede scusa alla sua famiglia per essersi tolto la vita e spiega che lo avrebbe fatto perchè spinto dalle pressioni di un uomo. Quest’uomo è Telmo.

Samuel sorride felice mentre legge il giornale. Sembra evidente a tutti che dietro a questa vicenda ci sia il suo zampino. Ma chi lo scoprirà e come ha fatto ad architettare tutto in modo così perfetto? Lucia crederà a questo biglietto o alle parole di Telmo? La ragazza decide di andare a parlare subito con Telmo per capire come si possa difendere da tali accuse. Il sacerdote stenta a credere che stia accadendo davvero tutto questo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 13 aprile 2020 su canale 5 come sempre alle 14,10.