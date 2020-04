Beautiful torna lunedì: cresce l’ansia per il test del dna, per Wyatt e Flo incubo fratellanza

Wyatt e Flo sono davvero fratelli? Bill è davvero il padre di Flo? I due sono stati insieme rischiando di vivere una relazione incestuosa? Lo scopriremo molto presto perchè come avrete visto, il test del dna darà le risposte che tutti stanno cercano! Beautiful torna lunedì 13 aprile 2020, si va in onda a Pasquetta ma non a Pasqua, questa la decisione di Mediaset che ha cambiato la programmazione del 12 aprile 2020 ma non quella del 13. Per cui le nostre amate soap, che ci tengono compagnia in questo periodo infernale, ci aspettano a Pasquetta che quest’anno passeremo, ovviamente, a casa! Sul balcone, in terrazza, in giardino e per i meno fortunati tra cucina e camera da letto! Purtroppo il periodo è complesso è difficile per tutti e bisogna adeguarsi.

Ma torniamo alle nostre anticipazioni di Beautiful. Come avrete visto negli ultimi episodi, Shauna ha scoperto che sua figlia vive a stretto contatto con delle persone che hanno fatto parte anche della sua vita; in particolare con Bill con il quale lei ha avuto degli incontri molto ravvicinati..Shauna non sapeva nulla della relazione tra Quinn e Bill Spencer anche perchè la donna non ne aveva mai parlato prima di rientrare a Los Angeles con Wyatt…E adesso tutti sono in ansia perchè a quanto pare, Flo e Wyatt, potrebbero essere fratello e sorella, figli dello stesso padre. Sarà davvero così? Nel frattempo Hope sembra voler instaurare un rapporto più forte con Flo. Anche lei ha vissuto il dolore, seppur diverso, della perdita di una figlia e vorrebbe provare a capire come ha fatto a superare questo trauma…

Ma scopriamo adesso le anticipazioni per la prossima puntata, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 13 APRILE 2020

Bill ha scoperto che Flo potrebbe essere sua figlia. Non se lo sarebbe mai aspettato ma a quanto pare anche lui ricorda di aver avuto questa breve relazione con Shauna. Non immaginava però che suo figlio a Las Vegas, tra le tante donne da poter frequentare, avrebbe incontrato proprio quella che potrebbe essere sua sorella…Shauna e Bill intanto scoprono che Flo ha fatto un test del dna per scoprire chi è suo padre e questo potrebbe dare delle risposte, le risposte che tutti si aspettano. Bill è davvero il padre della ragazza?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda lunedì 13 aprile 2020 su Canale 5 alle 13,40.