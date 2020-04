Il segreto anticipazioni prossime puntate: 4 anni dopo Francisca scomparsa nel nulla, che fine ha fatto?

Dalla prossima settimana andranno in onda su Canale 5 le puntate di una nuova stagione de Il segreto completamente rivoluzionata che ci farà conoscere nuovi protagonisti. Ma ovviamente, ci saranno anche alcuni personaggi che hanno fatto la storia di Puente Viejo…Tra questi Donna Francisca. La vedremo, nelle prossime puntate de Il segreto, lasciare Puente Viejo insieme a Raimundo per cercare una nuova vita lontano dalla Villa e dal male che Fernando Mesia ha procurato. I prossimi episodi de Il segreto inizieranno con un salto temporale di 4 anni e ci chiederemo quindi: che fine hanno fatto gli abitanti del paese? Che fine ha fatto Donna Francisca? Nelle prime puntate della nuova stagione de Il segreto, vedremo che Raimundo tornerà in paese per cercare Francisca della quale da giorni non ha notizie. Ma dov’è la donna e che cosa è successo nella sua vita e in quella dei suoi cari in questi 4 anni?

Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano quello che è successo negli ultimi anni a Francisca ma anche quello che succederà nelle puntate de Il segreto in onda ad aprile 2020. Se non amate gli spoiler non andate avanti nella lettura!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: DOVE’ DONNA FRANCISCA?

Nelle prossime puntate de Il segreto vedremo Raimundo, a 4 anni di distanza dall’incendio che ha distrutto il paese tornare a Puente Viejo. Raimundo andrà a trovare Marcela ma non Matias che è in carcere. Le dirà che improvvisamente Francisca ha deciso di lasciarlo senza dare una precisa spiegazione. Raimundo, non avendo poi sue notizie, ha pensato che potesse trovarsi a Puente Viejo…

In paese molte cose sono cambiate ma Raimundo va avanti con lesue investigazioni; arriverà persino a interrogare il nuovo proprietario della villa Ignacio Solozabal pensando che magari la donna si possa trovare lì nascosta da qualche parte. Alla fine dovrà arrendersi e accettare il fatto che Francisca non è a Puente Viejo. Ma siamo davvero sicuri che sia così?

In realtà nelle puntate successive della soap spagnola, scopriremo che sin dall’inizio Francisca si è nascosta a Puente Viejo e continuerà a farlo grazie all’aiuto della Marchesa de Los Visos . Scopriremo che la donna era la moglie di un cugino di Salvador Castro, ossia il primo marito della Montenegro. Francisca si sta nascondendo perchè non vuole che i suoi ex concittadini la vedano ancora prima che abbia ottenuto tutto quello che vuole. Vuole tornare a essere la ricca proprietaria terriera che era un tempo…Ce la farà? E perchè ha lasciato Raimundo? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprirlo!