Beautiful anticipazioni: arriva il risultato del test del dna, chi è il padre di Flo?

Scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful chi è davvero il padre di Flo. Shauna aveva ragione a pensare che nella serata focosa passata con Bill Spencer sia stata concepita sua figlia? E se Bill fosse davvero il padre di Flo? Come cambierebbero le cose tra lei e Wyatt che in passato hanno avuto una relazione senza sapere che erano fratello e sorella? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani 14 aprile 2020! La soap americana non è andata in onda nel giorno di Pasqua ma ci aspetta oggi, in questa Pasquetta luminosa e soleggiata come non se ne vedevano da anni!

Dobbiamo restare a casa e allora proviamo a distrarci con le anticipazioni delle nostre amate e seguitissime soap di Canale 5.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 14 APRILE 2020

In attesa di ricevere i risultati del test del dna che dovrebbero rivelare l’identità del padre di Flo, la ragazza incontra Hope che le chiede di poter passare del tempo insieme. Hope vorrebbe capire con Flo come si fa a superare il distacco, la perdita di un bambino visto che anche lei, dando in adozione la piccola Phoebe, ha sicuramente provato le stesse cose. Ma Flo non è la vera madre della bambina, neppure immagina cosa si possa provare. Il problema è che non può raccontare la verità a Hope e deve quindi fingere.

A Los Angeles sono tutti in ansia per questo risultato del test del dna. Bill vuole capire se davvero Shauna sta dicendo la verità e se Flo è sua figlia…Anche Quinn e Shauna, dopo aver messo insieme i pezzi del puzzle adesso vogliono realmente comprendere chi è il padre di Flo.

Al momento la ragazza non sa nulla di quello che sta succedendo. Bill infatti ha convocato Wyatt nel suo ufficio per chiedergli che tipo di rapporto ha avuto in passato con Flo e per dirgli che forse, potrebbe essere sua sorella. Una notizia che lascia il giovane Spencer praticamente senza parole!

Appuntamento a domani quindi per scoprire tuta la verità su questa storia. Beautiful ci aspetta come sempre alle 13,40.