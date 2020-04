Il segreto anticipazioni prossime puntate: Marcela sta con Tomas, e Matias?

Come avrete visto nella puntata de Il segreto in onda oggi 13 aprile 2020 su Canale 5, una nuova era è iniziata a Puente Viejo. Sono infatti passati 4 anni da quando l’incendio ha cambiato la vita di tutti e le cose non sono più le stesse. Avevamo lasciato Matias insieme alla piccola Camelia e a Marcela a Puente Viejo, pronto a ricostruire quello che era stato il suo presente e il suo passato, con la speranza di avere un futuro. E oggi? Oggi a Puente Viejo ritroveremo Marcela, insieme alla piccola Camelia ma al suo fianco non c’è Matias. Scopriremo subito che la donna in questi anni ha cresciuto la sua bambina da sola, potendo contare solo sull’aiuto di Mauricio che, dopo un viaggio in America, è tornato a casa ed è diventato il sindaco del paese.

A questo punto quindi vi chiederete, che cosa ne è stato di Matias? perchè al fianco di Marcela c’è un altro uomo?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: CHE FINE HA FATTO MATIAS?

Il ritorno di Raimundo a Puente Viejo ci farà scoprire che Marcela ha un altro uomo. Si tratta di Tomas, l’Ulloa si rende conto che sua nipote acquisita sta baciando un altro uomo. Marcela infatti adesso sta con Tomas un bravo ragazzo che la ama davvero moltissimo. E Matias?

Da quello che vedremo nelle prossime puntate de Il segreto, Marcela e Tomas stanno insieme ma di nascosto perchè la donna per tutti è ancora la moglie di Matias…

Scopriremo che la signora Castañeda avrà portato avanti la locanda familiare, appartenuta in precedenza ad Emilia ed Alfonso e sarà diventata un ulteriore punto di riferimento per tutti gli abitanti della cittadina.

Proprio in un dialogo tra Marcela e Tomas apprenderemo che Matias è in carcere e che quando uscirà, entrambi dovranno fare i conti con questa nuova realtà visto che di fanno, lei è ancora una donna sposata. La donna però non sente Matias da tempo e non scopriremo subito per quale motivo il giovane Ulloa è in carcere…Matias improvvisamente smetterà di dare notizie a Marcela e la donna quindi non saprà che cosa aspettarsi…

Tutto questo e molto altro nelle puntate de Il segreto in onda ad aprile 2020 su Canale 5.