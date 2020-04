Beautiful anticipazioni: Flo è una Logan, Hope sospetta mentre Wyatt è felice

Come avrete visto grande attesa per l’esito dei risultati del test del dna ma non solo! Nelle ultime puntate di Beautiful infatti abbiamo assistito a uno strano avvicinamento tra Flo e Hope. La Logan pensa che Flo possa capire quello che sta provando lei visto che ha perso in qualche modo una figlia adottandola. Ma parlando con lei si rende conto che Flo potrebbe non essere poi così sincera. E’ spiazzata perchè da un lato sente di essere legata a Flo ma dall’altro, la vede distante e anche poco limpida. Hope inizierà a capire qualcosa di tutto quello che è successo alla piccola Beth nelle ultime settimane? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani 15 aprile 2020. I colpi di scena non mancano mai a Los Angeles e a breve, ne vedremo certamente delle belle!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 15 APRILE 2020

Arrivano finalmente i risultati del test del dna. Sia Bill che Wyatt, per ovvi motivi, sperano che il padre di Flo sia un altro uomo. E alla fine scoprono di non sbagliare. Il vero padre di Flo è Storm Logan, questo significa che la ragazza ha un legame di parentela con Brooke e quindi anche con Hope. Ma questo significa soprattutto che Flo ha un legame di parentela con la bambina, con la piccola Beth che ha finto fosse sua per darla in adozione aiutando Reese. Come cambieranno adesso le cose? Hope ha iniziato a rendersi conto che Flo non è molto sincera con lei ma per il momento non ha il minimo sospetto in merito alla vera identità della piccola Phoebe.

Adesso che Wyatt sa di non essere il fratello di Flo, come cambiano le cose, prova ancora qualcosa per lei? E la povera Sally? Che ne sarà di lei? Da non perdere di vista anche Shauna una vera mina vagante…

Non ci resta che scoprire i dettagli con le anticipazioni e la trama di Beautiful di domani 15 aprile 2020. Puntata assolutamente da non perdere come sempre alle 13,40 su Canale 5 a seguire poi seguiremo una nuova puntata di Una vita.