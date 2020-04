Il segreto anticipazioni: una nuova Puente Viejo in mano ai rivoluzionari, che succederà?

Una nuova era è iniziata e i fans de Il segreto nelle prossime ore inizieranno a conoscere meglio i nuovi personaggi che diventeranno protagonisti della soap spagnola! Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 15 aprile 2020? Avrete già capito che Marcela ha un nuovo amore, il giovane Tomas, figlio della marchesa. Matias non è in paese è in carcere…Intanto anche Dolore e Tiburcio restati a Puente Viejo fanno i conti con i debiti che hanno accumulato nel tempo mentre Hipolito lavora in comune con Mauricio che è diventato il sindaco del paese. Gracia invece è morta e nelle prossime puntate scopriremo anche qualche dettaglio in più su questa vicenda…

Ma ci sono nuove famiglie protagoniste della soap: una di queste vive alla Villa mentre l’altra vive nella tenuta che Maria aveva fatto sistemare…Cosa succederà nei prossimi episodi? Iniziamo dalle anticipazioni che ci rivelano la trama di domani 15 aprile 2020.

Avete già scelto un personaggio particolarmente interessante da seguire con attenzione?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 15 APRILE 2020

I rivoluzionari scelgono di trattenere solo le persone benestanti. Le figlie di Solozábal, una volta riconosciute, sono le prime ad essere legate. Quando Adolfo, figlio della Marchesa, cerca di fingere di essere un lavoratore, fallisce e viene anche trattenuto. In cambio, chiedono il rilascio di alcuni prigionieri rivoluzionari. Il giovane cerca poi di calmare le ragazze ma loro lo accusano: ha cercato di salvare la sua vita mettendo in pericolo la loro…

Nel frattempo, il Capitano Huertas interrompe la conversazione tra Pablo e Don Ignacio, per annunciare la terribile notizia del rapimento. Sanno che il governo non ha negoziato con i rivoluzionari. Carolina si sente in colpa per quello che è successo alle sue sorelle e Manuela non riesce a calmarla.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 15 aprile 2020 come sempre intorno alle 16,30 su Canale 5.