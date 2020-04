Una vita anticipazioni: anche Padre Bartolomè trama contro Telmo?

Finalmente Ramon ha aperto gli occhi e ha capito che forse, il giorno in cui Trini è morta, Celia non ha raccontato la verità. Le cose sono davvero andate come Celia ha raccontato? Noi sappiamo bene che in quella stanza si è perso del tempo utile prima di dare le medicine che avrebbero potuto salvare la vita a Trini. Celia lo ha fatto di proposito per vendicarsi e per prendersi la piccola Milagros dopo l’aborto? Ramon inizia a sospettare e quello che succederà lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 15 aprile 2020.

Nel frattempo Lucia si schiera dalla parte di Telmo ma dimostrare che lui non ha colpe in questa vicenda legata alla morte di Batan non è affatto semplice…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 15 APRILE 2020

Telmo non riesce ancora a credere che si stia tramando contro di lui ma non ha dubbi che a farlo siano stati Samuel ed Espineira. Deve però avere le prove di quello che dice. Parla con Padre Bartolomè che sembra schierarsi, senza esitazioni, dalla sua parte.

Lolita e Fabiana hanno portato la piccola Milagros dal dottore che ha rassicurato sulle condizioni di salute della piccola. Potrà continuare a bere il latte anche dal biberon perchè sta bene. Lolita però si accorge che suo suocero è molto turbato, e non sa che cosa pensare. Ramon le dice che non potrebbe permettere in nessun modo che alla piccola capiti qualcosa…

Telmo decide di andare a parlare anche con Felipe di tutto quello che sta succedendo per spiegargli le sue ragioni. L’avvocato crede alla sua buone fede ma serve fare qualcosa…Approfittando di una distrazione di Ursula, padre Bartolomè nasconde qualcosa nel cassetto di Telmo, ma di che cosa si tratta, siamo di fronte a una nuova trappola?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 15 aprile 2020 su Canale 5 come sempre alle 14,10.