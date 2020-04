Beautiful anticipazioni: Flo stanca di mentire vuole dire tutto a Hope ma l’ora della verità non è vicina

Cosa succederà adesso che Flo ha scoperto che suo padre è Storm Logan? La ragazza si renderà conto che la bambina che ha dato in adozione fingendo che fosse sua fa parte della famiglia? Come reagirà di fronte a questo nuovo peso che dovrà portare? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 16 aprile 2020.

Avrete visto che sia Bill che Wyatt hanno tirato un sospiro di sollievo scoprendo che il vero padre di Flo non è il ricco imprenditore. Ma questa story line porterà altre conseguenze anche perchè come vedremo nelle prossime puntate, a quanto pare, Shauna non ha nessuna intenzione di lasciare Los Angeles adesso che sua figlia ha scoperto la verità sulla sua famiglia ma non solo! E la presenza della donna in città avrà anche altre conseguenze…Intanto proprio mentre gli altri scoprono che Storm è il padre di Flo, Brooke ha un ricordo di suo fratello e ne parla con Katie senza immaginare minimamente quanto sta succedendo a pochi passi da lei….

Ma scopriamo le anticipazioni con la trama della puntata di domani 16 aprile 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 16 APRILE 2020

Dopo aver scoperto di essere la figlia di un Logan, Flo si sente maggiormente in colpa per quello che ha fatto a Hope e alla sua famiglia. La piccola Beth ha il suo stesso sangue e sta pagando, vivendo lontano dalla sua mamma. Ma mentre Phoebe è comunque felice al fianco di Steffy, l’esistenza di Hope e Liam è stata completamente distrutta dalla scelta fatta da Reese che ha portato via la piccola Beth alla sua famiglia.

Flo ha quindi deciso che dirà tutto a Hope senza più esitare. Ma proprio mentre sta per raccontare tutto alla donna, arrivano Shauna, Quinn e Bill che interrompono questo momento…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 16 aprile 2020 come sempre alle 13,40 su Canale 5.