Beautiful anticipazioni: Flo pronta a confessare tutto, per Hope è tempo di verità?

Che cosa ne farà Flo del segreto che ormai da tempo porta con sé? Non sarà forse arrivato il momento di dire tutto a Hope? Stava per farlo ma ancora una volta l’occasione non era quella buona…Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che questa situazione si farà sempre più complicata per la ragazza perchè un segreto così importante, non ti lascia indifferente. E anche Hope ha qualche dubbio sull’atteggiamento di Flo. Ma mai immaginerebbe che sta succedendo tutto questo. Per le due ragazze c’è una notizia, un’altra notizia che non avrebbero mai immaginato: sono cugine! Hope inizia a pensare che forse era questo il legame che sentiva con Flo senza neppure rendersi conto che in realtà tutto dipende dalla storia legata alla piccola Phoebe che è in realtà la sua Beth…

Ma cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 17 aprile 2020. Una nuova puntata da non perdere con la soap americana in onda su Canale 5 come sempre alle 13,40.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 17 APRILE 2020

Come avrete visto, la notizia che Flo è figlia di Storm Logan, ha lasciato tutti senza parole. Lei e Hope quindi sono cugine e questo cambia davvero tutto per la giovane figlia di Shauna. Si rende conto infatti che sta facendo del male a due persone, sangue del suo sangue. A Hope che pensa di aver perso una figlia e alla piccola Beth che sta vivendo, sicuramente in un posto pieno di amore al fianco di Steffy ma non in quella che è la sua casa, con la sua famiglia…Flo inizia a credere che questo terribile gioco debba terminare ma non trova il modo per raccontare a Hope tutta la verità su quello che è accaduto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani 17 aprile 2020 come sempre su Canale 5. A seguire un nuovo episodio di Una vita.