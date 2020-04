Il segreto anticipazioni: come finirà il sequestro? Adolfo tradisce o ha solo un piano per mettere fine a tutto questo?

Iniziano a calare gli ascolti delle nuove puntate de Il segreto ma potrebbe non necessariamente dipendere dalle trame della nuova stagione della soap che è entrata ormai nel vivo presentandoci i protagonisti egli episodi in onda ora in Italia. Vedremo se il calo degli ascolti sarà confermato anche settimana prossima quando su Canale 5 tornerà in onda Uomini e Donne che dovrebbe portare una ventata di aria fresca alla rete, con ascolti migliori che serviranno da traino anche per il resto del pomeriggio. In ogni caso ieri la soap spagnola ha rischiato di scendere sotto i due milioni di spettatori e il traino che arriva a Pomeriggio 5 è praticamente nullo.

Ma che cosa sta succedendo a Puente Viejo e che cosa succederà nelle prossime puntate della soap? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto che ci rivelano la trama della puntata di domani 17 aprile 2020.

La notizia dell’infiltrazione di D. Ignacio e Urrutia è commentata da El Capitán Huertas a Mauricio e al sacerdote D. Filiberto.

Decidono che è meglio parlare con la marchesa in modo che le cose non peggiorino. La marchesa chiede che mettano fine ai rivoluzionari, ma Mauricio chiarisce che la mediazione è necessaria affinché non finisca in tragedia.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 17 APRILE 2020

Il caposquadra ricorda al prete Filiberto la lettera di raccomandazione, ma non è disposto ad aiutare nessuno che non sia un parrocchiano. Antoñita è disprezzata dalla sua signora, la marchesa. Tomas non capisce come può gestire la situazione. .

Manuel e Pablo provano a consolare Carolina, che è molto preoccupata per le sue sorelle. Nel frattempo, il sangue di Alicia ribolle quando verifica che i suoi genitori sono al servizio del Solozábal. Manuela trova Encarnación che piange in cucina e insieme parlano della ribellione di Alicia.

Lo scoraggiamento dilaga già tra i rapiti, mentre Marta e Rosa rimproverano gli uomini che li hanno rapiti. Adolfo interrompe il momento di tensione e gioca le sue carte. Quando vede i rivoluzionari smarrire le cariche esplosive, si avvicina per avvertirli che stanno sbagliando e indica il modo migliore per farlo. Sembra proprio che Adolfo si stia comportando come un traditore…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 17 aprile 2020 come sempre alle 16,25 circa su Canale 5.