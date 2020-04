Una vita anticipazioni: Lucia scopre che Telmo l’ha derubata e crede al grande inganno. Inigo e Tito ingannano tutti

Siamo arrivati all’episodio 960 di Acacias 38, ci avviciniamo alla puntata 1000 delle soap spagnola ( anche se come saprete in Italia ne sono andate in onda molte di più visto che l’episodio viene diviso in due parti da 24 minuti circa). Cosa accadrà nelle puntate di Una vita in onda nel mese di aprile 2020 su Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni iniziando proprio dalla trama della puntata di Una vita in onda domani 17 aprile 2020. Avrete visto che sono tante le story line interessanti: Inigo progetta di scappare da Acacias 38 dopo un combattimento nel quale Tito potrebbe perdere la vita; Ramon vuole lasciare la Spagna per andare a vivere a Parigi, per qualche tempo…E poi ci sono i dubbi di Lucia e tutto quello che è successo con Telmo. Le prove contro di lui sono tante ma come noi ben sappiamo, c’è chi sta facendo di tutto per incolpare l’ex prete…

Ma vediamo quello che succederà nella puntata di Una vita di domani 17 aprile 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 17 APRILE 2020

Lolita ha una bella notizia per Fabiana: se lo vorrà, anche lei potrà andare a Parigi con la famiglia di Ramon anche per prendersi cura della piccola Milagros.

Lucia scopre che Telmo, grazie al documento che ha firmato, ha trasferito tutti i suoi soldi sul conto dell’Ordine del Cristo Giacente, derubandola. In realtà Telmo non sapeva di firmare quel genere di documento che come avrete visto, è stato nascosto da padre Bartolomè nel cassetto. Insomma un nuovo ostacolo sulla strada per i due fidanzati. Lucia affronterà Telmo per capire che cosa è successo davvero o ricorderà le parole di Samuel che le aveva detto che l’ex prete voleva da lei solo il suo denaro? Anche Ursula ha visto il documento e non riesce a credere che Telmo possa aver ingannato Lucia. Ma la giovane ha in mano le prove di questo inganno ed è sotto choc per l’accaduto.

Nel frattempo è arrivato il giorno del combattimento che vede Tito di nuovo sul ring. Con la complicità di Inigo, Tito finge un malore durante un combattimento e i due scappano via con il denaro. Nel frattempo Leonor si prepara a dire addio a sua madre per partire con l’uomo che ama…Ma come andrò a finire? Lo scopriremo solo nelle prossime imperdibili puntate di Una vita.