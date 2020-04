Beautiful anticipazioni: Flo accolta dalle Logan ma le sue bugie fanno ancora male

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda sabato 18 aprile 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani su Canale 5. Un altro sabato all’insegna delle soap di Mediaset con Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40. Avrete visto, negli ultimi episodi, che alla fine si è scoperto chi è il vero padre di Flo. Bill questa volta può stare tranquillo: è vero che ha avuto una relazione con Shauna ma da quell’incontro non è nato nessun figlio! Wyatt e Flo non sono quindi fratello e sorella mentre la ragazza è una Logan! La notizia viene scoperta da Hope che ne è molto felice. Da giorni sente di avere uno strano legame con Flo, una sorta di affinità e adesso che ha scoperto che sono cugine, sembra aver trovato la risposta. Flo dal canto suo è molto felice di far parte di questa famiglia ma allo stesso tempo è divorata dai sensi di colpa per quello che sta succedendo visto che sta continuando a mentire sulla piccola Beth.

Quando ha deciso di aiutare Reese non sapeva nulla della bambina, non sapeva che Wyatt fosse suo zio e non sapeva che sua madre Hope fosse sua cugina. Chiaramente anche la piccola Beth lo è: è sua cugina di secondo grado…Flo ci ha provato a dire tutto a Hope ma non ce l’ha fatta. Lo farà nelle prossime puntate? Scopriamo le anticipazioni.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 18 APRILE 2020

Tornano le nostre anticipazioni che ci rivelano quello che succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5…

Flo viene accolta da Brooke, Katie d Donna. Hope racconta a sua madre e alle sue zie che Flo da poco ha scoperto di essere figlia di Storm Logan. In famiglia viene presentata anche Shauna. Wyatt sembra essere felice per la sua ex ragazza mentre Flo è ancora in difficoltà perchè sa di aver mentito a tutti e lo sta continuando a fare…

Che cosa accadrà? Dirà tutto a Hope mettendo fine al suo dolore? Per quanto tempo ancora andrà avanti tutta questa triste vicenda? Possiamo dirvi che per il momento non è ancora arrivato il momento della verità!

Appuntamento quindi a domani con la puntata di Beautiful del 18 aprile 2020.