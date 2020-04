Il segreto anticipazioni: Raimundo cerca Francisca, ma che fine ha fatto 4 anni dopo la Montenegro?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto, la soap spagnola ci aspetta domani 18 aprile 2002 alle 15,00 circa con un nuovo episodio . Sono passati 4 anni da quando Fernando Mesia ha provocato un incendio devastante che ha cambiato le sorti di molti abitanti del paese. E 4 anni dopo a Puente Viejo ecco che ricompare uno dei personaggi storici della soap. Parliamo di Raimundo Ulloa. Lo avevamo lasciato nel viale con Francisca, mentre salutava Mauricio in partenza per l’America…E adesso lo ritroviamo da solo: che fine ha fatto Francisca Montenegro? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 18 APRILE 2020

La strategia di Adolfo per avvicinarsi ai rivoluzionari ha funzionato. Riesce a lasciar andare e liberare gli altri, ma non riesce con Don Ignacio e Urrutia, che sono stati incatenati. Non solo, riesce a salvare anche Rosa e dimostra tutto il suo egoismo. Ma deve sbrigarsi perchè i rivoluzionari hanno usato anche dell’esplosivo. Per fortuna sembra riuscire a fare in modo che tutte le persone sequestrate possano uscire dalla stazione. Ha liberato tutti e pochi secondi dopo la stazione salta in aria…

Finalmente sono in salvo e possono tornare in paese. Quando arrivano ad attenderli tra gli altri c’è anche la marchesa che si presenta in quanto madre di Adolfo l’eroe che ha salvato tutti.

Tomás parla con suo fratello Adolfo dei rapporti non proprio idilliaci che ci sono tra la marchesa e Solozábal, in particolare con Ignacio, che, curiosamente, è il miglior cliente che hanno nelle miniere. Sua madre avverte Adolfo, deve sistemarsi e mettersi al lavoro, il suo tempo libero a Parigi è finito.

A La Casona, tutta la famiglia accoglie il ritorno di Rosa, Marta e D. Ignacio. Carolina è interessata all’eroe che li ha salvati, Adolfo, a cui riconoscono il merito, ma anche alla sua superbia. Una volta soli Carolina e Pablo si baciano appassionatamente e il giovane la rimprovera che devono essere più cauti. La giovane esorta Pablo a confessare il suo rapporto con D. Ignacio, ma lo dà per scontato, non è né il momento né il luogo. Ignacio parla con Pablo di Adolfo e di quanto sarebbe scomodo per le sue figlie, più che altro perché è il figlio della marchesa. Questo le ricorda che non potrà mai notare nessuna delle sue figlie.

Raimundo interrompe un momento di intimità tra Marcela e Tomás: è tornato in città in cerca di Francisca Montenegro. Matias sapeva che il nonno di Matias viveva con Francisca ma a quanto pare le cose sono cambiate. Francisca sembra essere scomparsa nel nulla e Raimundo ha deciso di cercarla in paese, convinto che lei sia tornata in quella che da sempre considera essere la sua casa.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5.