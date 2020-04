Beautiful anticipazioni: Shauna scioccata dalla gravidanza di Flo, le Logan iniziano a sospettare?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful. Come avrete visto negli ultimi episodi Flo è stata accolta nella famiglia Logan. C’è stato modo di ricordare in queste ultime puntate della soap americana anche il defunto Storm Logan che, dopo aver sparato accidentalmente a sua sorella Katie, pur di salvarle la vita, si è suicidato. Katie oggi vive grazie al cuore di suo fratello! E Flo quindi ha portato una ventata di amore nella famiglia Logan. Donna, Brooke e Katie sono felicissime nell’apprendere che Storm ha avuto una figlia. E vorrebbero anche sapere da Shauna, la madre di Flo qualcosa in più. Ma in questa storia, ci sono tante bugie che potrebbero essere presto rivelate perchè si sa, le bugie hanno le gambe corte…

Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda domani 20 aprile 2020 ad esempio ci rivelano che Shauna ovviamente non sapeva nulla della gravidanza di Flo. Non ne sapeva nulla perchè non è mai esistita. Ma Flo non immaginava che sua madre sarebbe piombata così a sorpresa a Los Angeles e che sarebbe entrata a far parte della famiglia a modo suo. Cosa accadrà quindi adesso?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 20 APRILE 2020

Quinn e Bill sono molto felici di sapere che Flo ha un padre diverso…Quinn a quanto pare spera ancora che suo figlio e Flo possano iniziare una storia e per questo è felice di come sia andata a finire. Nel frattempo Flo viene accolta in famiglia dalle Logan ma quando arriva anche sua madre le domande da fare sono tante e si parla inevitabilmente anche della gravidanza e dell’adozione. Shauna a quanto pare non sa cosa dire e resta scioccata dall’apprendere che sua figlia ha avuto una bambina. Wyatt e le Logan non si capacitano del fatto che Shauna non ne sapesse nulla. Vivevano nella stessa città, come ha fatto a non sapere per un anno che sua figlia era in dolce attesa? E perchè Flo non le ha detto nulla?

Adesso Flo dovrà inventarsi delle nuove scuse ma cosa farà? Racconterà a sua madre il prima possibile il grande pasticcio nel quale si è messa suo malgrado? Anche Wyatt, conoscendo molto bene il rapporto che c’è tra Shauna e Flo stenta a credere che la ragazza non abbia detto nulla a sua madre della sua gravidanza. E ricorda anche che quando si sono incontrati per caso, lei non ha mai parlato di questa bambina. Perchè?

Il segreto che custodisce la ragazza potrebbe essere a rischio? Non perdete le prossime puntate di Beautiful per scoprirlo.