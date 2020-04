Una vita anticipazioni: Lucia e i problemi con suo marito, il bambino è davvero suo figlio?

Sono passati dieci anni dalla morte di Celia e ad Acacias 38 sono cambiate davvero molte cose. Un colpo di scena inaspettato che i fans di Una vita si sono ritrovati davanti agli occhi, senza aspettarselo. Non solo la morte di una delle protagoniste storiche della soap ma anche un grande salto temporale inaspettato! Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Una vita e che cosa è successo in questi dieci anni? Iniziamo a scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani 22 aprile 2020.

Avrete capito che molte cose sono cambiate: Ramon è in carcere per l’omicidio di Celia; Felipe passa la sua vita tra alcol e gioco. Lucia si è sposata e ha un figlio ( ma potrebbe non essere figlio di suo marito e riservarci diverse sorprese). Lolita ha una bottega e anche Fabiana e Servante hanno cambiato la loro posizione sociale, diventando proprietari di una pensione…Susana invece è in pensione e ad Acacias 38 vive anche una bravissima cantante con i suoi due figli…

Ma scopriamo qualche dettaglio in più sulla trama della puntata di Una vita in onda domani 22 aprile 2020 su Canale 5 come sempre alle 14,10.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 22 APRILE 2020

Susana parla con la cantante e insieme a lei ricorda quello che è successo a Celia. Si parla di come Felipe faccia difficoltà ad andare avanti e si dà per scontato che sia stato Ramon a uccidere Celia.

Leonor e Inigo vivono ancora in Portogallo e stanno bene mentre sembra che sia successo qualcosa a Rosina e alle sue ricchezze. E’ possibile che lei adesso sia diventata una donna di servizio? Agustina invece lavora per Felipe ma non tollera più il suo atteggiamento. Lucia e suo marito hanno delle divergenze su quelle che sono le sue intenzioni per il futuro…Se Rosina si è impoverita, chi invece è diventata ricca è Casilda e sembra proprio che la sua ex padrona adesso lavori per lei…

Nel quartiere arrivano i nuovi vicini, i Dominguez, che stanno facendo ritorno dall’Argentina… Pare che lei sia una stella del mondo dello spettacolo…

Alla fine della puntata scopriamo che in realtà Rosina e Liberto stanno fingendo… Di fronte a un ispettore del Municipio, Casilda finge di essere la padrona di casa nell’abitazione di Rosina, mentre quest’ultima e Liberto fanno finta di essere i suoi domestici…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani su Canale 5.