Beautiful anticipazioni: Shauna e Flo vogliono dire tutto a Hope, la piccola Beth presto di nuovo a casa?

Non potevano mancare le nostre anticipazioni di Beautiful! In questo periodo complicato e difficile per tutti abbiamo cercato di raccontarvi tante cose, e abbiamo anche cercato di farvi compagnia continuando a lavorare, parlandovi delle tanto amate soap! Non sono mai mancate e mai mancheranno le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap americana. Iniziamo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful in onda domani 23 aprile 2020.

Come avrete visto Shauna ha capito che Flo ha raccontato un sacco di bugie e infatti sua figlia le ha poi confessato tutto quello che è successo con Reese, lasciandola praticamente senza parole. Una confessione che ha turbato sicuramente Shauna ma la donna si schiera comunque dalla parte di sua figlia pronta a difenderla da tutto e da tutti…Cosa faranno adesso Flo e Shauna? Diranno quello che è successo con Reese a Hope che merita di conoscere la verità sulla piccola Beth che vive a casa di Steffy? A proposito di Steffy, al momento la ragazza è la sola a non sapere che Flo è una Logan…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 23 APRILE 2020

Shauna cerca di rimettere insieme i tasselli e comprende che quello che ha fatto sua figlia non ha scusanti. Ma in ogni caso la verità deve essere raccontata. Sia lei che Flo concordano sul fatto che Hope debba sapere tutto, il prima possibile. Shauna però a quanto pare vuole prima parlare con Quinn per capire qualcosa. Ma cosa chiederà alla madre di Wyatt?

Non ci resta che seguire i prossimi episodi di Beautiful per scoprire la verità. La piccola Beth potrebbe tornare presto a casa tra le braccia di Hope? Sembra che questa possibilità si avvicini ma in realtà manca ancora molto a questo epilogo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 23 aprile 2020 su Canale 5 come sempre alle 13,40.