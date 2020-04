Il segreto anticipazioni, Marcela al bivio: deve scegliere tra Matias e Tomas

Tra Matias e Marcela non sembra più esserci nulla di quel grande amore che anni prima li aveva visti combattere insieme mille battaglie. Ma che cosa è successo prima che il giovane finisse in carcere? Tutto è iniziato da quando Matias ha scelto di non lasciare il paese insieme alla sua famiglia costringendo Marcela a restare? Le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 24 aprile 2020 ci rivelano che Marcela non ha nessuna intenzione di avvicinarsi a Matias. Adesso la sua vita è al fianco di Tomas, anche se la loro relazione resta segreta. I due hanno paura di quello che potrà accadere tra di loro ma sperano che in futuro potranno vivere alla luce del giorno questa relazione. Succederà?

Scopriamolo con le anticipazioni e le ultime news da Puente Viejo.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 24 APRILE 2020

Il ritorno di Matias porta Marcela a ripensare a quello che è stato il loro amore. Un sentimento fortissimo che li la legati fino al giorno dell’arresto di Matias. Sa che ha sofferto molto, che è rimasta da sola e che in questo tempo solo Tomas l’ha aiutata mentre era da sola in paese con la piccola Camelia.

Matias sembra invece non rendersi conto di quello che succede realmente mentre Marcela cerca di capire che cosa ha in riserbo per lei il futuro.

Ignacio parla con Pablo della sua preoccupazione per il recente audizione davanti al giudice. Non sa se rivelare loro la verità o aspettare che arrivi Ramón. Rosa e Adolfo ignari di tutto, godono del loro secondo incontro ..

Marta chiede che suo padre la informi e le dice che Ramón arriverà presto per controllare la società. Suo padre si rende conto che Marta ha qualcosa , la vede abbattuta ma non sa che cosa la stia preoccupando così tanto…

Nel frattempo, Adolfo chiede a Marqueda se ha dato il rapporto a sua madre con un sorriso, ma non ha osato. Il caposquadra ricorda che sono finiti a letto e non hanno osato sollevare l’argomento. Tomas è onesto con Adolfo e confessa che Matías è tornato in città. Urrutia e sua moglie chiedono alla figlia di dire loro cosa farà ora con il suo futuro. Dopo aver scoperto che ha lasciato la scuola, vogliono delle risposte.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 24 aprile 2020 su Canale 5.