Il segreto anticipazioni: tra Matias e Alicia c’è qualcosa e Marcela sospetta di suo marito

Grandi colpi di scena anche nelle nuove puntate de Il segreto in onda in Italia: che cosa sta accadendo e che cosa accadrà a Puente Viejo? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani 25 aprile 2020. Il segreto va in onda anche nel giorno di festa! Come sempre la soap spagnola ci aspetta prima del ritorno in onda di Verissimo-Le storie.

Ma torniamo a Puente Viejo. Come avrete visto nelle ultime puntate in onda, in paese è tornato Matias. Marcela non se lo aspettava e chiaramente il suo ritorno ha cambiato tutto. Lei da tempo ha una storia segreta con Tomas ma resta sempre una donna sposata.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 25 APRILE 2020

Marta è molto a disagio con la relazione di sua sorella Rosa con Adolfo e sollecita il padre per tornare a Bilbao. Mentre Rosa sta già preparando un altro appuntamento con il giovane “marquesito” e Carolina continua a farle decine di domande.

Pablo cerca di impedire a Carolina di pubblicizzare la loro relazione. Marta si presenta in fabbrica per chiedere risposte a ciò che sta accadendo in azienda. Sebbene provino a calmarla, non possono riuscirci: Rosa invece non si è resa conto che sua sorella prova qualcosa per lo stesso uomo del quale si è invaghita lei. E l’appuntamento con Adolfo sembra andare benissimo tanto che i due arrivano anche a baciarsi.

Le tre sorelle, a causa delle tante tensioni che ci sono in casa, finiscono anche col litigare accusandosi a vicenda di cose bizzarre…

Urrutia e Ignacio temono che l’interrogatorio solleverà alcuni problemi che non vogliono nemmeno nominare. L’amico dell’uomo d’affari e il braccio destro gli consiglia di parlare con le sue figlie, è meglio che lo scoprano. Se lo scopriranno dopo l’interrogatorio sarà peggio.

Matías e Marcela sembrano due sconosciuti. La rimprovera per averlo sottoposto a interrogatorio, non vuole confessare dove sia stato durante i mesi in cui è stato rilasciato. Marcela nota che suo marito va e viene con sospetto. Quando lo vede parlare con il prete, spiega a Marcela che deve dare un’immagine impeccabile, perché verranno dal tribunale per chiedere notizie su di lui.

Matías fa visita a Mauricio ed è troppo interessato ai problemi della miniera. Il sindaco gli consiglia di concentrarsi sul recupero del tempo perduto con Marcela. Matías si presenta in modo molto sospetto a casa Urrutia, ma la persona che sta cercando è Alicia, il suo collegamento e contatto.

Adolfo consiglia a suo fratello di comportarsi come al solito e di andare all’osteria come sempre. Ma Tomás è divorato dalla gelosia quando vede il marito di Marcela vicino a lei…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 25 aprile 2020.