Una vita torna sabato: Ramon otterrà la grazia? Ma cosa è successo davvero a Celia?

Una vita torna domenica 26 aprile 2020 con una puntata da non perdere! In questa settimana i fans della soap spagnola hanno fatto i conti con il salto temporale di dieci anni che ha portato tutti i protagonisti in un tempo molto diverso anche se tante cose non sono cambiate…Cosa succederà dunque nelle prossime puntate della soap? Sono passati dieci anni da quando Celia è venuta a mancare e Ramon è in carcere con l’accusa di averla uccisa. Ma da quello che abbiamo capito, Ramon ha raccontato a suo figlio di non esser stato lui a uccidere la moglie di Felipe. Anche per questo Lolita e Antonito in questi anni hanno cercato di fare il possibile per aiutare il Palacios, e sono arrivati adesso anche a chiedere la grazia al Re assumendo degli avvocati molto bravi. Ramon però non approva e vuole restare in carcere senza raccontare quello che è accaduto…

E adesso le anticipazioni: vi ricordiamo che Una vita ci aspetta domenica pomeriggio dopo Beautiful!

Domenica andrà in onda la prima parte dell‘episodio 964 di Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 26 APRILE 2020

Mentre Samuel vorrebbe fare pace con Lucia, sua moglie è molto amareggiata per non essere stata ben accettata dalle vicine dopo la presentazione fatta. Samuel però la consola e sembra essere molto diverso dall’uomo che avevamo imparato a conoscere dieci anni prima. Servante e Agustina intanto provano ad aiutare Felipe che ancora una volta, da ubriaco, ha fatto una sceneggiata per strada, sono davvero molto preoccupati per lui…

Il matrimonio di Lucia è davvero infelice e suo marito non sembra provare il minimo sentimento per la donna. Fabiana e Marcelina cercano di conoscere meglio la cantante arrivata in quartiere e le dicono che sono molto felici di avere una stella come lei così vicina!

Antonito sta facendo di tutto per far uscire Ramon dal carcere ma pare che Felipe non abbia intenzione di aiutarlo e senza una sua firma, le cose si potrebbero molto complicare; parla quindi di quello che sta succedendo, molto preoccupato con Lolita…La moglie di Samuel cerca di adattarsi come può ma la proprietaria della nuova pasticceria e Susana non approvano il suo atteggiamento…

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Una vita.