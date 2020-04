Beautiful anticipazioni: Thoma e Hope uniti prima dal lavoro e poi forse anche da altro

Beautiful torna domani 26 aprile 2020 con una nuova puntata! Cosa succederà? Nonostante l’atteggiamento di Hope, che sembra volere a tutti i costi mettere fine al suo matrimonio con Liam, il ragazzo crede ancora in questa relazione. Sa che sarà difficile, sa che il presente è complicatissimo ma non vuole cedere perchè ama sua moglie nonostante tutto. Hope invece è sempre più convinta che Liam debba stare con Steffy e con le sue bambine per avere la famiglia che merita e ne parla anche con Thomas. Ma cosa succederà nelle prossime puntate? Iniziamo dalla trama della puntata di Beautiful di domani 26 aprile 2020. Anche domenica si va in onda con un nuovo episodio. Thomas cerca di stare il più vicino possibile a Hope e sembra evidente che non voglia solo una amicizia da lei…

Shauna ha paura che sua figlia possa essere arrestata per tutto quello che ha fatto con la piccola Beth e cerca di capire come uscire da questa intricata situazione. Wyatt si è reso conto che tra Hope e Liam le cose non stanno andando bene e ne parla con Sally…

Ma vediamo le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani 26 aprile 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 26 APRILE 2020

Mentre Flo continua a tacere, portando ancora avanti la messa in scena che la vede protagonista, senza dire a Hope la verità sulla sua bambina, la figlia di Brooke si avvicina a Thomas che sa come prenderla. Hope però non si rende forse neppure conto di quello che sta accadendo. Lei vuole solo una cosa: che Liam se ne vada e capisca che il posto giusto è al fianco di Steffy. Ma il giovane Spencer non demorde ed è per questo che ha deciso di organizzare anche una cena per sua moglie.

Intanto Thomas ha iniziato a lavorare per la nuova collezione di Hope. Ridge e Brooke sembrano essere entusiasti dei bozzetti che il ragazzo ha fatto per la Hope for the Future…

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata da non perdere della soap americana! Beautiful ci aspetta come sempre dopo il Tg. Buon fine settimana a voi.