Il segreto anticipazioni: l’ospite misterioso sta per arrivare, Matias e Alicia tramano alle spalle di tutti

Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda lunedì 27 aprile 2020? La soap va in onda al sabato ma non alla domenica quando invece sarà trasmessa Una vita! Il segreto ci aspetta lunedì con nuovi colpi di scena. Come avrete visto le ultime puntate sono state caratterizzate dal ritorno da Puente Viejo di Matias. Lui e Marcela sulla carta sono ancora sposati ma sono anni che non si vedono e lei ha una nuova relazione con Tomas. Non solo, Matias non sembra essere tornato in paese solo per lei ma per altri loschi affari. E’ in combutta con Alicia e pare che si stia per mettere di nuovi nei guai….Marcela però non sa come gestire questa situazione perchè Matias resta sempre suo marito…E per lei e Tomas le cose si fanno sempre più complicate.

Vediamo cosa succederà quindi nell’episodio 2173 della soap spagnola.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 27 APRILE 2020

Matias e Alicia si incontrano di segreto: stanno progettando, insieme a un gruppo di sovversivi, qualcosa…Marcela si accorge subito che Matias non è l’uomo che era prima di andare in carcere. Intanto anche Urritia pensa di usare le maniere forti con sua figlia Alicia ma la moglie crede che sbatterla fuori di casa non servirà a nulla. I due non immaginano in che cosa si sia messa la ragazza che vuole combattere contro i padroni, che sono però poi le stesse persone che danno da mangiare, con il lavoro, ai suoi genitori.

Carolina parla con Pablo di quello che è successo in passato tra don Ignacio e la persona che sta per arrivare a fare la revisione dei conti dell’azienda di famiglia. Rosa annuncia alle sue sorelle che il prossimo appuntamento con Adolfo sarà nel giardino della loro casa, qualcosa che a loro sembra molto rischioso e spudorato. Marta quindi, prima che le cose si facciano più serie, decide che è arrivato il momento di tornare a Bilbao ma probabilmente questa volta le sue sorelle non saranno d’accordo con lei. Se ne andrà da sola?

Rosa e Adolfo si incontrano in giardino ma sono sorpresi dalla pioggia e quindi non vedono Manuela che invece li trova in un atteggiamento che non gradisce affatto. Bagnata e scomposta la donna torna in casa e non viene riconosciuta da Ramon, arrivato da poco per compiere il suo lavoro di revisore dei conti. Marcela e Tomas sono in crisi: non sanno come comportarsi e cosa fare adesso che Matias è tornato.

Marqiueda spiega ai figli di Isabel che è arrivato il momento di investire nella sicurezza della miniera perchè il rischio è alto. Tomas e Adolfo decidono quindi di andare a vedere con i loro occhi quello che succede.

Per la marchesa è arrivato il momento di accogliere in casa sua il misterioso ospite per il quale ha fatto preparare il padiglione con tanto interesse…E noi presto scopriremo che l’ospite speciale è un grande ritorno a Puente Viejo…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda il 27 aprile 2020 su Canale 5.