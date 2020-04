Beautiful anticipazioni: Thomas alla conquista di Hope e la missione non sembra impossibile

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani 27 aprile 2020. Cosa accadrà? Non ci resta che scoprirlo andando direttamente a Los Angeles! I fatti: nelle ultime puntate della soap americana, che viene vista ogni giorno da oltre 3 milioni di persone in Italia, abbiamo visto come Liam e Hope si siano molto allontanati. La ragazza è convinta che Liam debba avere una nuova vita al fianco di Steffy e crescere insieme a lei le due bambine. Nel frattempo Thomas, dopo esser tornato a Los Angeles con Douglas, si avvicina sempre di più a Hope, facendo leva proprio sul rapporto che la ragazza ha con suo figlio…

Liam si sta rendendo conto che Hope lo sta allontanando ma prova a fare di tutto per rimettere insieme il loro matrimonio. Nel frattempo Thomas punta a conquistare Hope dal punto di vista lavorativo con degli ottimi bozzetti che conquistano l’approvazione di tutti, anche quella di Ridge. E intanto Flo tace: continua a non dire nulla su quello che è successo davvero alla piccola Beth…Sa che sta rischiando persino il carcere…Hope è colpita anche dalle parole di Douglas che le dice come crescere senza un padre o senza una madre è molto difficile…

Ma vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di domani 27 aprile 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 APRILE 2020

Wyatt e Sally hanno parlato di quello che sta succedendo tra Liam e Hope. La ragazza poi a sua volta ne ha parlato con Thomas che cerca di usare a suo favore tutte le informazioni che recepisce…Thomas sembra avere in mente un piano: adesso che sa che c’è della maretta tra Hope e Liam vuole mettersi in mezzo. E’ arrivato il momento giusto per sferrare l’attacco definitivo nel corteggiamento a Hope. Cosa accadrà? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap americana!

Appuntamento a domani 27 aprile 2020 su Canale 5 con una nuova puntata di Beautiful come sempre alle 13,40.