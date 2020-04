Una vita anticipazioni: Genoveva nasconde qualcosa, una gravidanza o potrebbe esserci dell’altro

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda lunedì 27 aprile 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci portano direttamente ad Acacias 38. Domani la seconda parte dell’episodio 964 della soap spagnola. Come avrete visto nelle ultime puntate in onda su Canale 5 abbiamo assistito a un salto temporale che ci ha portato in un quartiere diverso da quello che avevamo lasciato anni prima…Molto è cambiato dopo la morte di Celia e Ramon ha passato 10 anni della sua vita in carcere. I suoi familiari lo ritengono innocente tanto da provare a chiedere la grazia per lui. Ma Felipe si oppone con tutte le sue forze. Convinto del fatto che sia stato Ramon a uccidere sua moglie, per nessun motivo al mondo approverà la richiesta avanzata dai Palacios…E nel frattempo ad Acacias 38 è tornato anche Samuel…Ha una moglie e sembra essere felice. Siamo davvero sicuri che non voglia nulla da Lucia come lei teme? Vediamo le anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 APRILE 2020

Le donne del quartiere guardano in malo modo la moglie di Samuel che si dispiace per non esser stata accolta come avrebbe voluto…Genoveva però fa subito amicizia con il piccolo Mateo, il figlio di Lucia. Arantxa propone a Bellita e a Jose di fare una festa. Nel frattempo Fabiana cerca di intercedere con Felipe per la sorte di Ramon ma le cose non vanno come lei si aspettava. Sono passati dieci anni ma Felipe odia ancora Ramon nonostante Lolita e gli altri non siano sicuri che il Palacios abbia a che fare con quello che è successo alla moglie dell’avvocato…

Genoveva si scontra con Ursula che la rimprovera per il suo atteggiamento con Mateo. Antonito decide di procedere con la richiesta per l’indulto anche se non sa che cosa succederà a suo padre. Lolita ne parla con Fabiana, non sanno che cosa aspettarsi.

Lolita, Casilda e Fabiana vedono sul giornale una notizia che riguarda la moglie di Samuel e vogliono subito avvisare Carmen…Parlando di un grande imbroglio ma a cosa si riferiscono? Inoltre Carmen osserva la donna mentre si spoglia e vede qualcosa di strano…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 27 aprile 2020 su Canale 5.