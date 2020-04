Beautiful anticipazioni: Thomas usa Sally per avere Hope

Come andrà a finire tra Liam e Hope, alla fine si lasceranno? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful ma iniziamo dalla trama della puntata di domani 28 aprile 2020. Cosa sta per accadere a Los Angeles e cosa vedremo nella puntata di domani in onda come sempre su Canale 5? Facciamo il punto della situazione: come avrete visto, Hope ha deciso che deve allontanarsi da Liam perchè vuole che suo marito sia felice al fianco d una donna che possa dargli una famiglia. Al momento infatti Hope crede di non essere la donna perfetta per Liam. Il giovane Spencer però non la pensa come sua moglie ed è per questo che non si arrende e cerca di fare il possibile per riconquistarla. Le cose però si complicano anche perchè a mettersi in mezzo c’è Thomas. Non è ancora chiaro il motivo ma Thomas vuole a tutti i costi Hope. Che cosa ha in mente?

Vediamo la trama della puntata di domani 28 aprile 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 APRILE 2020

Sally dopo aver parlato con Wyatt di quello che sta succedendo tra Liam e Hope, si avvicina a Thomas che la usa per capire come vanno le cose tra i due. La ragazza sembra dargli ingenuamente delle informazioni senza rendersi conto che il suo ex in qualche modo la sta usando. Ma Quinn, che è una vecchia volpe, si rende subito conto del giochino che sta facendo Thomas e si rende conto che ha ancora un forte ascendente sulla fidanzata di suo figlio. Per questo mette Wyatt in guardia: Sally potrebbe non essere poi così tanto leale…

Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Beautiful? Thomas continuerà a usare Sally solo per avere la possibilità di avvicinarsi a Hope? Lo vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, continuate a leggere le nostre anticipazioni. Appuntamento a domani con una nuova puntata da non perdere della soap americana.