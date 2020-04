Il segreto anticipazioni: Adolfo diviso tra Rosa e Marta; Tomas in pericolo a causa di Matias

Che cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci permettono di scoprire la trama della puntata in onda domani 28 aprile 2020! Nelle ultime puntate abbiamo abbiamo imparato a conoscere meglio i nuovi abitanti di Puente Viejo…Tanti anni sono passati da quando Fernando Mesia ha incendiato tutto…Ma nel frattempo nulla sappiamo di Francisca: Raimundo è arrivato in paese per cercarla ma non ha avuto sue notizie. E’ convinto che la donna sia nascosta da qualche parte ma non trovandola, ha deciso di andare via…Ma siamo sicuri che Francisca non sia nascosta in casa di Isabel?

Vediamo cosa succederà domani nella puntata in onda il 28 aprile 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 APRILE 2020

Prima dell’imminente arrivo di Ramón, il revisore dei conti, Ignacio chiede a Urrutia e Pablo di essere il più impeccabili possibile. Pertanto, Ignacio presenta le sue figlie a Ramón.

Manuela informa Encarnación dei dubbi che ha sulla storia d’amore tra Rosa e Adolfo. Rosa comprende che la sua sorellina che si è innamorata di Adolfo.

Marta si congratula con lei ma le consiglia di essere più discreta. Rosa chiede a sua sorella maggiore di andare all’appuntamento con Adolfo perché solo lei può fermare i dubbi di Manuela. Adolfo è pietrificato alla visita di Marta, ed è che non appena la vede il giovane è sbalordito: quando lei cerca di andarsene, glielo impedisce. Ma Adolfo vuole Marta oppure Rosa? Il giovane sembra essere parecchio confuso.

Nel frattempo, la marchesa parla con suo figlio e gli consiglia di smettere di vedere Marcela e gli ricorda il motivo per il quale suo marito è stato in carcere: pare che Matias abbia ucciso un uomo. Isabella non vuole che suo figlio rischi di essere ucciso dal marito di Marcela…

Marcela e Matías si trattano come veri estranei. La donna ha capito che Matias si è messo in qualcosa di losco ma lui le dice che non deve sapere nulla, solo così sarà al sicuro. Quando si prepara a chiudere l’attività, Matías sembra aiutarla. Marcela vuole mettere in chiaro le cose: il matrimonio è ormai destinato a non durare. Più tardi, Tomás appare all’ostello, Marcela ne approfitta per fare le presentazioni.

I minatori e Alicia attendono l’arrivo di Matías. Si salutano e hanno una grande ammirazione per il marito di Marcela. Si preparano tutti a scioperare e a seguire i consigli di Matias ma hanno paura di quella che sarà la redazione della marchesa.

Tra Matias e Alicia sembra esserci qualcosa, i due hanno una relazione?