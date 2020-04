Una vita anticipazioni: ad Acacias 38 tutti si sentono spiati. Un uomo dal passato torna per avere giustizia

Dopo aver letto le notizie sul giornale, Casilda, Fabiana e Lolita sono sicure che si parli proprio della moglie di Samuel nell’articolo. Ma è davvero Genoveva la donna di cui si parla nelle notizie scandalose? Carmen si è accorta che la moglie di Samuel ha un segreto, ma di cosa si tratta? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 28 aprile 2020. Le anticipazioni ci portano direttamente ad Acacias 38 con le ultime notizie sugli amati protagonisti della soap spagnola.

Sta per arrivare tra l’altro ad Acacias 38 una vecchia conoscenza che porterà di certo scompiglio nella vita di diverse persone…Non ci resta che scoprire, con le anticipazioni, di chi si tratta. Ecco per voi le ultime notizie.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 APRILE 2020

Dopo aver redarguito la moglie di Samuel, che a suo dire non dovrebbe giocare con il bambino in quel modo, Ursula si rende conto che potrebbe esserci qualcuno che la sta spiando. Ma di chi si tratta? Rosina e Liberto intanto devono continuare a fingere di essere chi non sono …Ma non è ancora chiaro perchè lo stiano facendo. E anche Casilda se ne va in giro per Acacias 38 come se fosse la donna più ricca…

Fabiana decide di mettere in guardia Carmen e le fa leggere l’articolo nel quale si parla della moglie di Samuel. Ma Carmen non crede che sia lei la donna di cui si racconta sul giornale…Anche Samuel si rende conto che c’è qualcuno che lo sta spiando ma non immagina chi possa essere…

Carmen vede ancora una volta la cicatrice che la moglie di Samuel ha sulla pancia…Genoveva non sa se si può fidare della domestica e ne parla con Samuel…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 28 aprile 2020 su Canale 5. Come sempre un’altra puntata da non perdere alle 14,10 su Canale 5 a seguire poi Uomini e Donne.