Beautiful anticipazioni: l’illusione di Liam, l’ordine di Quinn

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 29 aprile 2020. Un nuovo episodio della soap ci aspetta su Canale 5 con le ultime news dall’America. Facciamo il punto della situazione: Flo non ha ancora trovato modo di dire a Hope tutto quello che è successo con la piccola Beth. Questo segreto resta ancora tale nonostante la ragazza sembrava essere sul punto di dire tutto a sua cugina. Thomas informato da Sally, ha capito che tra Liam e Hope ci sono dei problemi di coppia e decide di insinuarsi tra i due. La Logan si confida con Thomas e le dice che spera che Liam possa essere di nuovo felice ma al fianco di una donna diversa, una donna che non sia lei. Liam invece organizza una cena per ritrovare unione con sua moglie: non sembra avere nessuna intenzione di lasciarla…

Ma vediamo quello che succederà nella puntata di Beautiful di domani 29 aprile 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 29 APRILE 2020

Quinn si è resa conto che Sally è ancora molto legata a Thomas. Non sa se mettere in dubbio i sentimenti che prova per suo figlio ma facendo da sempre il tifo per Flo decide di prendere una decisione importante. Affronta quindi Sally e la invita a non fare del male in nessun modo a Wyatt, anzi le suggerisce che sarebbe arrivato il momento di uscire dalla vita del giovane…Thomas intanto grazie alle informazioni ricevute da Sally, si insinua nella vita di Hope.

Liam è felice dopo la sorpresa che ha fatto a Hope e pensa che in futuro le cose tra di loro potranno migliorare tanto che ne parla anche a Wyatt e gli dice che è sereno e che le cose stanno andando meglio. Ma forse Liam vede il bene dove non c’è? La sensazione è che Hope la pensi in maniera molto diversa da lui…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 29 aprile 2020 su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 13,40.